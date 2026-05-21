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Xiaomi ventilator

Welke Xiaomi ventilator komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Xiaomi ventilatoren en vergelijk de Xiaomi ventilator met andere ventilatoren.
Laatste update van de test: 21 mei 2026

Keuzehulp

  • Xiaomi PYV4007GL
    XiaomiPYV4007GL
    Statiefventilator|3 snelheden
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Ventilatoren per merk