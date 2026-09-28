Supermarkt én verpakking maken het verschil

Wil je voordelig groente en fruit kopen, moet je op meer letten dan de supermarkt. Nettorama en Dirk waren tijdens onze prijspeiling duidelijk goedkoper dan gemiddeld. Spar en Picnic waren juist duurder.

Maar ook binnen dezelfde supermarkt kunnen grote prijsverschillen ontstaan. Voorgesneden groente kostte gemiddeld 98% meer dan de onbewerkte variant. Losse groente en fruit waren regelmatig goedkoper dan voorverpakte producten. En bij een stuksprijs kan het gewicht flink verschillen.

Vergelijk daarom niet alleen de prijs tussen supermarkten. Kijk ook naar de verpakking, het formaat en de prijs van de onbewerkte variant.

Nettorama 15% goedkoper dan gemiddeld

Voor aardappels, groente en fruit lopen de prijzen flink uiteen. Nettorama is in onze prijspeiling 15% goedkoper dan gemiddeld. Dirk volgt met 13% onder het gemiddelde. Daarna komen Vomar met 7% en Aldi met 6% onder het gemiddelde.

Aan de andere kant staat Spar. Daar betaal je gemiddeld 23% meer. Ook Picnic is relatief duur: 10% boven het gemiddelde. Dat valt op, omdat Picnic adverteert met ‘laagste prijs, gratis in huis’.

Picnic wijst erop dat online boodschappen doen anders werkt dan winkelen in een supermarkt. Het bedrijf verzamelt de boodschappen voor klanten en zegt daarom strenger in te kopen op grootte en kwaliteit. Volgens Picnic is dat 1 van de redenen voor de hogere prijzen.

Goedkoopste groente en fruit

Supermarkt Goedkoper of duurder dan gemiddeld Nettorama -15% Dirk -13% Vomar -7% Aldi -6% Hoogvliet -3% Lidl -3% DekaMarkt +1% Plus +5% Jumbo +6% Albert Heijn +6% Poiesz +9% Picnic +10% Spar +23%

* Peildatum juni/juli 2026. Exclusief aanbiedingen.

Voorgesneden groente veel duurder

Niet alleen de supermarkt bepaalt hoeveel je betaalt. Ook de vorm waarin je groente koopt heeft veel invloed.

We vergeleken 10 populaire groenten met een gesneden of anders bewerkte variant. Daarbij hielden we rekening met snijverlies en lieten we kleine verpakkingen buiten beschouwing. Gemiddeld kost de bewerkte variant maar liefst 98% meer.

Alleen bij snijbonen zagen we opvallend genoeg het omgekeerde. De gesneden variant was 3% goedkoper. Volgens Plus kwam dat onder meer doordat hele snijbonen tijdens onze metingen uit Nederland kwamen. Die hebben volgens de supermarkt vaak een hogere kwaliteit en inkoopprijs.

Groente Gewicht Prijs onbewerkt Prijs bewerkt Verschil Uien - heel/gesneden 1000 gr €1,65 €7,25 +339% Bloemkool - stronk/roosjes 1000 gr €1,99 €4,98 +150% IJsbergsla - krop/gesneden 600 gr €1,09 €2,67 +145% Spitskool - krop/gesneden 800 gr €1,89 €3,92 +107% Broccoli - stronk/roosjes 500 gr €1,35 €2,80 +107% Prei - stronk/gesneden 225 gr €0,69 €1,10 +59% Champignons - heel/gesneden 250 gr €1,29 €1,80 +40% Andijvie - krop/gesneden 600 gr €1,98 €2,41 +22% Sperziebonen - heel/gebroken 500 gr €2,49 €2,84 +14% Snijbonen - heel/gesneden 400 gr €2,59 €2,51 -3%

* Peildatum 24 juli 2026. Bij de bewerkte producten hielden we rekening met snijverlies.

Los kan veel goedkoper zijn

Ook de keuze tussen losse en voorverpakte groente en fruit kan flink schelen. We zagen verschillen bij onder meer witlof, tomaten, sinaasappels, uien, appels, kiwi’s en peren.

Op 13 augustus kostte 500 gram losse witlof bij Albert Heijn bijvoorbeeld €1,29. Voor 500 gram voorverpakte witlof betaalde je €2,29.

Bij Plus was het verschil bij trostomaten nog groter. Daar kostte 500 gram losse tomaten €0,99. Dezelfde hoeveelheid voorverpakt kostte €2,89.

Sinaasappels vormen een uitzondering. Die zijn in netjes meestal goedkoper dan losse exemplaren. Dat komt vooral door verschillen in formaat.

Prijzen schommelen met het seizoen

Gemiddeld zijn de prijzen van de onderzochte groenten en fruit in de afgelopen 3 jaar nauwelijks gestegen. Achter dat gemiddelde zitten wel grote verschillen.

Een courgette werd sinds juli 2023 ongeveer 25% duurder. Onbewerkte snijbonen en sperziebonen stegen ruim 30% in prijs. Aardappels en uien werden juist ongeveer 30% goedkoper.

Bij verse producten kunnen zulke ontwikkelingen snel omslaan. Kort na ons onderzoek zagen we de prijzen van aardappels en uien alweer stijgen.

Ook het seizoen speelt mee. Bloemkool, sperziebonen, courgette, broccoli en paprika zijn in koudere maanden vaak tientallen procenten duurder. Ze komen dan vaker uit Zuid-Europa of andere warmere gebieden.

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Zo onderzochten we de prijzen

We noteerden de prijzen van 100 soorten aardappels, groente en fruit. Dat deden we in de laatste week van juni en de eerste 3 weken van juli 2026. We peilden steeds op woensdag, online en in de winkel.

Verse producten kunnen snel in prijs veranderen. Daarom namen we per supermarkt het gemiddelde van de 4 metingen.

Kleine verschillen in inhoud rekenden we om naar een standaardhoeveelheid. Sterk verschillende verpakkingsgroottes vergeleken we niet. Ook vergeleken we zo veel mogelijk precies dezelfde producten en rassen.

Aanbiedingen telden niet mee. We onderzochten alleen de prijs. Kwaliteit, smaak, versheid en houdbaarheid bleven buiten beschouwing.

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