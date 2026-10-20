Waarom deze vouchers?

We vonden dat Thuisbezorgd als Uber Eats niet duidelijk waren over bepaalde bijkomende kosten als je er bestelde. Pas tijdens of aan het eind van een bestelling zag je wat je er precies voor moest betalen.

Toeslagen voor dienstverlening, plastic verpakkingen, draagtassen en (bij Uber Eats) kleinere bestellingen waren vooraf onduidelijk of onzichtbaar. Terwijl die per bestelling opliepen van enkele dubbeltjes tot enkele euro's. Bij Thuisbezorgd kwamen we ook kortingen tegen waarvan we vonden dat ze niet klopten.

We vroegen Thuisbezorgd en Uber Eats duidelijker te zijn over alle bijkomende kosten. Beide platforms hebben hun apps en websites inmiddels aangepast. Daar zijn we blij mee. Voordat je er gaat bestellen, zie je nu een overzicht van alle bijkomende kosten. Daarnaast heeft Thuisbezorgd aanpassingen gedaan, zodat de kortingen kloppen.

Met beide bedrijven spraken we af dat ze vanwege deze eerdere onduidelijkheden hun klanten een of meerdere vouchers aanbieden. Deze afspraak geldt zowel voor leden van de Consumentenbond, als voor niet-leden.

Wanneer krijg ik een voucher?

Heb je weleens iets besteld via Thuisbezorgd en/of Uber Eats? Dan krijg je waarschijnlijk een of meerdere vouchers. Je hoeft niets te doen, je krijgt er vanzelf een e-mail over.

Omdat het om veel vouchers gaat, sturen deze bedrijven ze tussen oktober 2026 en in de loop van komend jaar uit. Het kan dus even duren totdat je iets hoort.

De klantenservices van beide bedrijven en de Consumentenbond kunnen ze niet eerder aan je geven.

Beide voucherregelingen zijn los van elkaar. Als je bij beide bedrijven klant bent, kun je dus van beide bedrijven bericht verwachten.

Hoeveel vouchers en welke voorwaarden?

De keuze is aan jou

Thuisbezorgd en Uber Eats sturen de vouchers tussen oktober 2026 en in de loop van 2027 per e-mail uit. Je hoeft daar dus niet zelf achteraan te gaan.

In de e-mail krijg je de keuze om de voucher(s) te accepteren en te gebruiken. Accepteer je de voucher(s), dan accepteer je dat als regeling voor de eerder onduidelijke kosten. Je kunt daarna dus niet meer zelf geld terugvragen bij deze bedrijven voor deze onduidelijke kosten of een rechtzaak hierover starten.