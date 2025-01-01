BoschSerie 6 Double Stack Drawer Zwart MAFD661B0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 3070 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 12 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1530 gram diepvriesfriet.



De afmetingen zijn 42 x 28 x 50 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij hoog voor een airfryer. Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Met een gewicht van meer dan 10 kg is dit een loodzware airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (97 cm).