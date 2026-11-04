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Fabrikanten gaan blenders veiliger maken

Nieuws
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Keukenmachines, foodprocessors en blenders moeten dankzij de Europese veiligheidsnorm veiliger worden. Deze norm is in 2023 aangescherpt en moet uiterlijk november 2026 overal gelden. 
Max van Damme Rond 700x700

Max van Damme   Expert keukenmachinesGepubliceerd op:4 november 2026

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Test keukenmachines