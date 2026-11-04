Fabrikanten gaan blenders veiliger maken

Keukenmachines, foodprocessors en blenders moeten dankzij de Europese veiligheidsnorm veiliger worden. Deze norm is in 2023 aangescherpt en moet uiterlijk november 2026 overal gelden. Scherpere veiligheidsnorm vanaf november 2026 De nieuwe Europese regels moeten de kans op ongelukken met blenders kleiner maken. Ze gaan uiterlijk in november 2026 in. Zo worden blenders veiliger Het moet moeilijker worden om per ongeluk bij de scherpe delen van de blender te komen. Bijvoorbeeld dat je meer dan 1 handeling moet doen om de blender open te maken. Zoals eerst de deksel van de blenderkan draaien voordat je hem opentrekt. Andere oplossingen zijn ook mogelijk, zoals een blender die niet werkt zonder de deksel. Fabrikanten moeten ook voorkomen dat een blender per ongeluk aangaat. Dit is vooral belangrijk bij blenders die zonder deksel kunnen werken. Ze kunnen bijvoorbeeld de aan-uitknop afschermen, zodat je die minder makkelijk per ongeluk indrukt. Als de knop niet goed genoeg is beschermd, moet je de blender in 2 stappen aanzetten. Je kiest dan bijvoorbeeld eerst een stand en drukt daarna op de startknop. Op zoek naar een nieuwe blender, keukenmachine of staafmixer? Bekijk de test blenders Bekijk de test keukenmachines Bekijk de test staafmixers KADER LID WORDEN