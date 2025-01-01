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HUAWEIWATCH GT 7 46mm met Fluoroelastomeer band - Zwart

  • Geschikte smartphone:  Voor Android & iPhone
  • Kastmaat:  46 mm
  • Kleur:  Zwart

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De HUAWEI WATCH GT 7 46mm met Fluoroelastomeer band - Zwart is een smartwatch met OLED-scherm. Hij heeft een aanraakscherm. Je kunt met deze smartwatch je slaap bijhouden. Hij heeft ingebouwde GNSS en kan daardoor altijd je locatie bepalen. Het is mogelijk om een externe harstslagmeter te koppelen. Hij kan voor sommige sporten herkennen dat je een work-out doet, maar bent vergeten om de work-out-app te starten.

Samenvatting

Geschikte smartphone
Voor Android & iPhone
Kastmaat
46 mm
Kleur
Zwart

Prijzen