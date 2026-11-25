Wat bewijst het onderzoek?

‘Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is wéér nr 1 in prijs en kwaliteit’, staat in de folder van Lidl. Dat klinkt overtuigend. De reclame wekt de indruk dat Lidl zowel de goedkoopste supermarkt is als de beste kwaliteit biedt. Maar het onderzoek bewijst geen van beide.

Het onderzoek waar Lidl met een sterretje naar verwijst, is namelijk geen objectief prijsonderzoek. De onderzoekers hebben geen supermarktprijzen vergeleken, maar consumenten gevraagd naar hun mening. En zo’n imago-onderzoek is geen bewijs voor het werkelijke prijsniveau van een supermarkt. Zo oordeelde de Reclame Code Commissie eerder al.

Niet de nummer 1 in prijs

Uit het onderzoek bleek ook helemaal niet dat Lidl de goedkoopste supermarkt is. Lidl won in de categorie ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. Dat is iets anders dan nummer 1 zijn in zowel prijs als kwaliteit. Klanten kunnen namelijk vinden dat Lidl veel waar voor hun geld biedt, terwijl een andere supermarkt toch goedkoper is.

Kleine lettertjes en achterhaald onderzoek

We vinden ook dat Lidl de verwijzing naar het onderzoek te onopvallend maakt in de folder. En dat het onderzoek achterhaald is. Het onderzoek is vóór april 2026 gedaan, terwijl prijzen steeds veranderen. Toch maakt Lidl er in november 2026 nog reclame mee.

Einde aan misleidende claims

We roepen supermarkten al een tijd op om te stoppen met misleidende prijsclaims. Die oproep doen we ook aan hun brancheorganisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Toch zien we nog te vaak reclames, zoals die van Lidl nu.

We hebben de reclame van Lidl inmiddels voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. We verwachten binnen enkele weken een uitspraak. Lidl heeft ons beloofd de reclame alvast aan te passen.