Veel consumenten laten garantierecht liggen

59% doet geen beroep op garantie

We vroegen de 3100 panelleden naar hun ervaringen met een defect of ondeugdelijk product. Meer dan 1000 kregen daar in de afgelopen 12 maanden mee te maken. Hun product was zo ondeugdelijk of kapot dat reparatie of vervanging nodig was.

Toch deed 59% van deze groep geen beroep op garantie. Van hen dacht 64% dat er geen garantie meer op het product zat. De helft noemde daarnaast als reden dat het product ouder was dan 2 jaar.

Maar dat is vaak onterecht: er bestaat geen vaste wettelijke garantietermijn. Door dit misverstand laten consumenten hun recht op gratis reparatie of vervanging vaak liggen.

Je wettelijke garantie stopt niet na 2 jaar

De wet kent geen vaste wettelijke garantietermijn. Je hebt recht op een goed product dat zo lang meegaat als je redelijkerwijs mag verwachten.

Wat je mag verwachten, hangt onder meer af van het soort product en het merk. Ook de plek van aankoop en beloftes van de verkoper spelen een rol. Hetzelfde geldt voor uitspraken in reclame. Van een nieuwe koelkast mag je bijvoorbeeld verwachten dat die bij normaal gebruik niet binnen 4 jaar stopt met koelen.

Gaat een product eerder kapot dan je redelijkerwijs mocht verwachten? Dan kun je recht hebben op kosteloos herstel of vervanging.

Verkopers houden misverstand in stand

Dat consumenten hun rechten niet kennen, komt niet uit de lucht vallen. Uit onze eerdere onderzoeken bleek dat verkopers regelmatig verkeerde informatie geven over garantie. Onze onderzoekers kregen zowel telefonisch als in winkels onjuiste informatie. Ook op websites van grote bedrijven stond verkeerde informatie.

Wij hebben meerdere bedrijven hierop aangesproken. Maar de ervaringen van onze panelleden laten nog regelmatig hetzelfde beeld zien. Wie na twee jaar een beroep doet op de garantie, krijgt nog geregeld te horen dat die is verlopen.

Misverstand leidt tot onnodig afdanken

Het idee dat garantie na 2 jaar stopt, heeft duidelijke gevolgen. Consumenten proberen daardoor niet altijd om een kapot product kosteloos te laten repareren. Terwijl ze daar mogelijk wel recht op hebben.

Bijna 70% van de panelleden die geen beroep deden op garantie, had zeker voor reparatie gekozen als die kosteloos was. Nog eens 20% had dit misschien gedaan.

Dat kan veel afgedankte producten schelen. Reparatiekosten spelen namelijk een belangrijke rol bij de keuze tussen repareren en vervangen.

Consumenten willen weten hoe lang een product meegaat

Onze panelleden willen vóór aankoop meer duidelijkheid over de verwachte levensduur van producten. 89% vindt dat consumenten vooraf duidelijke informatie moeten krijgen over hoe lang een product kan meegaan.

Die informatie helpt om producten te vergelijken. Ook kan de verwachte levensduur helpen bij de keuze tussen repareren en vervangen.

De behoefte aan duidelijke garantie-informatie is eveneens groot. 90% vindt dat informatie over wettelijke en fabrieksgarantie altijd op de aankoopbevestiging of aankoopbon moet staan. Daarnaast vindt 86% dat op de verpakking moet staan hoelang garantie op een product wordt gegeven.