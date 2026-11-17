Grote achterstand bij CZ en VGZ

Alle onderzochte zorgverzekeraars hebben minder contracten met ziekenhuizen afgesloten dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Vooral CZ, VGZ en Zorg en Zekerheid lopen achter. CZ en VGZ hebben met slechts 7 van de 71 ziekenhuizen een contract afgesloten. Mogelijk duen de onderhandelingen langer door de sterk gestegen zorgkosten.

Nog geen enkel ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Het Ommelander Ziekenhuis en OLVG zijn het verst. Zij hebben allebei met de 6 onderzochte verzekeraars afspraken gemaakt.

6 ziekenhuizen zonder contract

Zes ziekenhuizen hebben nog met geen enkele zorgverzekeraar een contract voor 2027. Het gaat om het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, de St. Antonius Zorggroep, het Deventer Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Radboud UMC. Deze ziekenhuizen onderhandelen wel met zorgverzekeraars. Alle andere ziekenhuizen hebben wel een contract of zijn hierover in gesprek.

Jaarlijks onderzoek naar contracten

Wij onderzoeken elk jaar hoever zorgverzekeraars zijn met het afsluiten van contracten met zorgverleners. Dat doen we op 4 momenten in het overstapseizoen. We kijken daarbij naar de 4 grote verzekeringsgroepen: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis (Achmea). We onderzoeken ook DSW en Zorg en Zekerheid.

We onderzoeken niet hoever Salland en EUCARE zijn met het afsluiten van contracten. Salland valt vanaf 2028 onder DSW en Aevitae valt onder EUCARE. Vorig jaar onderzochten we ONVZ nog apart, maar vanaf 2027 valt deze verzekeraar onder VGZ. De 4 grote verzekeraars hebben samen meer dan 85% van de zorgverzekeringsmarkt in handen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Minder zelfstandige klinieken met een contract

Ook bij zelfstandige behandelcentra (zbc's) zijn minder contracten afgesloten dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het percentage klinieken met een contract blijft laag. DSW loopt voorop met 293 behandelcentra waarmee de verzekeraar een contract heeft. Daarna volgt a.s.r. met 236 behandelcentra.

Zilveren Kruis ontbreekt in deze vergelijking. De verzekeraar heeft zijn zorgzoeker veranderd. Daardoor kunnen we niet vaststellen met hoeveel behandelcentra de verzekeraar in totaal een contract heeft afgesloten.

Meer contracten geestelijke gezondheidszorg

Bij zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is het beeld positiever. De meeste zorgverzekeraars hebben meer contracten met ggz-zorgverleners afgesloten dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Toch heeft een groot deel van de beschikbare ggz-zorgverleners nog geen contract.



Vooral CZ laat een verbetering zien. Vorig jaar had de verzekeraar op dit moment met 1784 ggz-zorgverleners een contract. Dit jaar zijn dat er 2283. De cijfers van zorgverzekeraars zijn niet altijd goed te vergelijken. Zo toont VGZ geen zorgverleners zonder contract in zijn zorgzoeker.

Onduidelijkheid voor verzekerden

Wij maken ons al langer zorgen over zorgcontracten die niet op tijd rond zijn. Voor consumenten is het belangrijk om vóór het overstappen te weten of hun zorgverzekeraar een contract heeft met hun ziekenhuis of andere zorgverlener. Zonder contract bestaat het risico dat verzekerden een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen. Zolang onderhandelingen lopen, is het voor consumenten lastig om zorgverzekeringen goed te vergelijken.