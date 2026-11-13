CZ rekent hoogste premie ooit

Uitschieter naar boven is de combinatiepolis van CZ met een stijging van de maandpremie met €25. Dat is ook meteen de duurste polis: verzekerden moeten €202,50 neertellen voor de basisverzekering. De gemiddelde zorgpremie stijgt tot boven de €170. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van €169, €12,50 meer dan in 2026. Het verplichte eigen risico stijgt van €385 naar €400.

Goedkoopste basisverzekering: VinkVink

VinkVink, het internetlabel van Menzis, is de goedkoopste verzekeraar. Deze zorgverzekeraar rekent de laagste maandpremie bij een eigen risico van €400: €148,40 (2026: €142,40). FBTO is de op 1 na voordeligste met een premie van €154,75, gevolgd door De Friesland (€156,75), Zilveren Kruis (€159,45) en Menzis (€160,75).

Laagste premie bij jaarbetaling

Ook bij jaarbetaling is VinkVink het voordeligst. De verzekeraar geeft een korting van 3%. In 2026 is Nationale-Nederlanden nog de verzekeraar die de laagste premie rekent bij jaarbetaling. NN komt dit jaar niet meer terug in de top 5 van goedkoopste verzekeraars. De maandpremie (€142,45) van NN ligt in 2026 €0,05 boven die van VinkVink. In 2027 ligt die voor de naturapolis €22 hoger en komt uit op €164,45.

Voordeligste basisverzekering bij verhogen eigen risico

VinkVink heeft eveneens de laagste maandpremie bij jaarbetaling wanneer je het verplicht eigen risico van €400 maximaal verhoogt tot €900: €139,10. Bij maandbetaling betaal je bij Zilveren Kruis (Basis Start) het minst : €141,95. Dit is een naturaverzekering met meer beperkingen dan de standaardnaturapolis van dezelfde verzekeraar. De beperkingen gelden voor de voorwaarden, de keuze van zorgaanbieders en de vergoedingen.

Verschil laagste en hoogste maandpremie

Het verschil tussen de hoogste en laagste maandpremie bij een eigen risico van €400 komt volgend jaar uit op €54,10 per maand, wat neerkomt op ruim €650 op jaarbasis.

Premies grote verzekeraars

De 4 grote verzekeraars zijn CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis

Maandpremies CZ 2027

Selecte naturapolis: €176,25 (2026: €156,95)

Reguliere naturapolis: €177,25 (2026: €159,99)

Combinatiepolis: €202,50 (2026: €177,50)

Maandpremies Menzis 2027

Selecte naturapolis: €160,75 (2026: €151,25)

Reguliere naturapolis: €165,75 (2026: €156,25)

Combinatiepolis: €188,25 (2026: €175,75)

Maandpremies VGZ 2027

Selecte naturapolis: €167,40 (2026: €149,90)

Reguliere naturapolis: €170,75 (2026: €154,25)

Combinatiepolis: €188,15 (2026: €171,65)

Maandpremies Zilveren Kruis 2027