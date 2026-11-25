Vast energiecontract het populairst

Dynamische energiecontracten worden steeds populairder. Toch blijft het vaste energiecontract het meest gekozen contract. De verdeling is als volgt:

Vast energiecontract: 67%

Variabel energiecontract: 23%

Dynamisch energiecontract: 10%

Met de hoge energieprijzen en de winter voor de deur is zekerheid over de stroom- en gasprijzen aantrekkelijk. Maar een vast energiecontract is niet altijd de goedkoopste keuze. Dalen de energieprijzen, dan profiteer je daar niet van als je vaste contract nog loopt. Je energiecontract vastzetten of wachten op lagere prijzen is altijd een lastige keuze.

Consumenten blijven hun energieleverancier trouw

Nederlanders zijn gemiddeld ruim 9 jaar klant bij hun huidige energieleverancier. Daarnaast neemt 79% van de huishoudens stroom en gas af bij dezelfde leverancier.

Dat consumenten jarenlang bij dezelfde leverancier blijven, betekent niet dat ze al die tijd hetzelfde energiecontract hebben. Loopt een vast contract af? Dan verandert dit automatisch in een variabel contract, behalve als je een nieuw contract afsluit. Dat kan ook bij je huidige leverancier, bijvoorbeeld door een contract te verlengen.

Twintig procent van de deelnemers aan het onderzoek denkt erover om binnen 12 maanden van energieleverancier te wisselen. Volgens Multiscope is dit percentage opvallend hoog vergeleken met eerdere jaren.

Vergelijk regelmatig je energiecontract

Ben je tevreden over je huidige energieleverancier? Dan is het toch de moeite waard om regelmatig energiecontracten te vergelijken. Krijg je een aanbod om je contract te verlengen? Vergelijk dit dan met het aanbod van andere leveranciers. De prijsverschillen kunnen groot zijn. Bovendien kun je vaak een bonus krijgen als je overstapt.

Heb je zonnepanelen? Dan is vergelijken extra belangrijk. Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Met deze regeling mag je stroom die je teruglevert verrekenen met stroom die je afneemt. De terugleververgoeding en terugleverkosten verschillen per leverancier en contract.

Heb je een variabel of dynamisch contract of loopt je vaste energiecontract binnenkort af? Bekijk dan in onze energievergelijker welk energiecontract het beste bij jouw situatie past.