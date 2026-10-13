Heb je een te zware stroomaansluiting? Misschien betaal je ruim €1400 per jaar te veel
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Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben mogelijk een te zware aansluiting op het stroomnet. Daardoor betalen ze onnodig veel netbeheerkosten. Met een kleinere aansluiting kun je soms meer dan €1400 per jaar besparen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Didi Koller Expert energieGepubliceerd op:13 oktober 2026
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