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Gasprijs stijgt naar hoogste niveau in jaren: wat betekent dit voor jou?

Nieuws
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De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de energiecrisis in 2022. De prijs liep op tot ruim €87 per megawattuur. In februari was dat nog ongeveer €30. De stijging komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten. Ook de relatief lage Nederlandse gasvoorraden zorgen voor onzekerheid. Wat betekent dit voor je energierekening?

Didi Koller   Expert energieGepubliceerd op:15 oktober 2026

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