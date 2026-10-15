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De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de energiecrisis in 2022. De prijs liep op tot ruim €87 per megawattuur. In februari was dat nog ongeveer €30. De stijging komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten. Ook de relatief lage Nederlandse gasvoorraden zorgen voor onzekerheid. Wat betekent dit voor je energierekening?