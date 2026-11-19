Vast of dynamisch: wat zijn de verschillen?

Vast contract: Je zet de stroom- en gastarieven voor 1, 2 of 3 jaar vast. Stijgen de energieprijzen deze winter verder? Dan ben je daartegen beschermd. Maar als de prijzen dalen, profiteer je daar niet van. Eerder overstappen kan bovendien een opzegvergoeding kosten.

Dynamisch contract: Je tarieven bewegen mee met de energieprijzen. Daardoor profiteer je direct als de prijzen dalen, maar betaal je ook meer als ze stijgen. Je kunt zonder opzegvergoeding overstappen. Bijvoorbeeld in het voorjaar, als er misschien goedkopere vaste contracten beschikbaar zijn.

Wat is nu verstandig: vast of dynamisch?

Er is niet 1 energiecontract dat voor iedereen de beste keuze is. Wat verstandig is, hangt af van hoeveel zekerheid je wilt en hoeveel risico je kunt nemen. Het hangt er ook van af of je bereid bent de energieprijzen in de gaten te houden.

Een vast contract kan goed passen als:

Je zekerheid wilt over je stroom- en gastarieven.

Je geen risico wilt lopen op sterke prijsstijgingen in de winter.

Je liever niet regelmatig bezig bent met energieprijzen en overstappen.

Een dynamisch contract kan interessant zijn als:

Je eventuele prijsstijgingen financieel kunt opvangen.

Je wilt profiteren van dalende marktprijzen.

Je flexibel wilt blijven om later een vast contract af te sluiten.

Je een deel van je stroomverbruik kunt verschuiven naar goedkope uren.

Wil je vooral de mogelijkheid houden om later over te stappen, maar niet te maken krijgen met uurprijzen? Dan kun je ook een variabel energiecontract overwegen. De tarieven veranderen daarbij minder vaak dan bij een dynamisch contract. Ook een variabel contract kun je zonder opzegvergoeding beëindigen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een vast contract?

De energieprijzen zijn momenteel hoog. Vooral de gasprijs is de afgelopen maanden flink gestegen. Dat heeft ook invloed op de stroomprijs, omdat een deel van de elektriciteit wordt opgewekt met gas.

Met een vast energiecontract zet je de tarieven voor stroom en gas voor een bepaalde periode vast, bijvoorbeeld 1 jaar. Stijgen de energieprijzen in de komende maanden verder? Dan merk je daar tijdens je contract niets van. Je weet dus beter waar je financieel aan toe bent.

Dat kan vooral in de winter prettig zijn. In deze periode verbruiken de meeste huishoudens veel gas om hun woning te verwarmen. Als de gasprijzen flink stijgen, kunnen de kosten bij andere contractvormen snel oplopen.

Maar een vast contract heeft ook een nadeel. Je zet de tarieven nu vast terwijl de energieprijzen relatief hoog zijn. Dalen de prijzen de komende maanden? Dan profiteer je daar niet automatisch van. Je blijft het afgesproken tarief betalen, ook als nieuwe energiecontracten goedkoper worden. Wil je toch eerder overstappen? Dan moet je mogelijk een opzegvergoeding betalen.

Let op: Bij een vast contract staan je leveringstarieven vast. Je totale energierekening kan wel veranderen, bijvoorbeeld door hogere belastingen of netbeheerkosten.

Is 1, 2 of 3 jaar vastzetten verstandig?

Bij een vast energiecontract kun je meestal kiezen voor een looptijd van 1, 2 of 3 jaar. Hoe langer je contract loopt, hoe langer je zekerheid hebt over je stroom- en gastarieven. Maar je zit ook langer aan die tarieven vast.

Juist nu de energieprijzen hoog zijn, bieden sommige langlopende contracten lagere tarieven dan jaarcontracten. Een contract van 2 of 3 jaar hoeft dus niet duurder te zijn dan een contract van 1 jaar. Maar je legt de tarieven wel voor langere tijd vast.

Een contract van 1 jaar geeft je zekerheid voor de komende winter. Na een jaar kun je opnieuw vergelijken en eventueel overstappen naar een goedkoper contract. Dalen de energieprijzen eerder, dan profiteer je daar niet direct van.

Een contract van 2 of 3 jaar geeft langer zekerheid. Je bent meerdere winters beschermd tegen stijgende leveringstarieven. Maar als de energieprijzen flink dalen, betaal je mogelijk nog jarenlang het afgesproken tarief. Wil je eerder overstappen, dan kan de opzegvergoeding hoog oplopen.

Welke looptijd verstandig is, hangt dus niet alleen af van de huidige tarieven. Kijk ook naar hoeveel zekerheid je wilt. En hoe belangrijk je het vindt om later te kunnen overstappen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een dynamisch energiecontract?

Bij een dynamisch energiecontract bewegen de tarieven mee met de prijzen op de energiemarkt. De stroomprijs verandert ieder uur of kwartier en de gasprijs dagelijks.

Dalen de marktprijzen? Dan profiteer je daar direct van. Dat kan voordelig zijn als je bijvoorbeeld je elektrische auto oplaadt of andere apparaten gebruikt op momenten dat stroom goedkoop is.

Een ander voordeel is de flexibiliteit. Je kunt een dynamisch energiecontract zonder opzegvergoeding beëindigen. De opzegtermijn is maximaal 1 maand. Daardoor kun je vrij eenvoudig overstappen als je ergens anders een aantrekkelijk vast contract vindt.

Daar staat wel een risico tegenover. Stijgen de energieprijzen sterk, dan betaal je direct meer. Vooral een hoge gasprijs tijdens een koude winter kan je energierekening flink verhogen.

Is het slim om tot de lente te wachten met vastzetten?

De energieprijzen zijn nu relatief hoog. Dus het kan aantrekkelijk lijken om te wachten met het afsluiten van een vast contract. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk een dynamisch energiecontract nemen en in de lente opnieuw vergelijken. Zijn de vaste contracten dan goedkoper? Dan kun je alsnog je tarieven voor een jaar of langer vastzetten.

Dat klinkt aantrekkelijk. In het voorjaar neemt de vraag naar gas voor verwarming meestal af. Maar dat betekent niet automatisch dat vaste energiecontracten goedkoper worden.

Energieleveranciers kijken bij het bepalen van hun vaste tarieven ook naar de verwachte energieprijzen in de komende maanden. Internationale ontwikkelingen, de gasvoorraden en de verwachte vraag naar energie spelen daarbij een rol. Daardoor kunnen vaste tarieven ook in het voorjaar hoog blijven of verder stijgen.

Bovendien loop je tijdens het wachten een risico. Stijgen de energieprijzen deze winter flink? Dan betaal je met een dynamisch contract direct meer. En wil je op dat moment alsnog overstappen naar een vast contract? Dan kunnen ook de nieuwe vaste tarieven inmiddels hoger zijn.

Wachten op lagere prijzen kan dus voordelig uitpakken. Het geeft alleen geen garantie op een goedkoper energiecontract.

Heb je zonnepanelen? Let extra op vanaf 2027

Heb je zonnepanelen? Dan wordt het vergelijken van energiecontracten vanaf 1 januari 2027 extra belangrijk. Op die datum stopt de salderingsregeling. Je kunt de stroom die je teruglevert dan niet meer wegstrepen tegen de stroom die je van het net afneemt.

Bij een vast energiecontract krijg je een afgesproken terugleververgoeding. Je leverancier kan daarnaast terugleverkosten rekenen. Controleer welke tarieven en voorwaarden vanaf 2027 gelden.

Bij een dynamisch contract verandert de terugleververgoeding met de actuele stroomprijs. Op zonnige momenten is die vaak laag en soms zelfs negatief. Daar staat tegenover dat dynamische leveranciers meestal geen aparte terugleverkosten rekenen.

Welk contract voordeliger is, hangt onder andere af van hoeveel stroom je zelf gebruikt en hoeveel je teruglevert. Ook de voorwaarden van de leverancier spelen een rol.

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Vergelijk energiecontracten voordat je kiest

Of je nu kiest voor vast, variabel of dynamisch: vergelijk altijd de totale verwachte kosten. Kijk niet alleen naar het stroom- en gastarief. Kijk ook naar de vaste leveringskosten, eventuele kortingen en de voorwaarden. Heb je zonnepanelen? Neem dan ook de terugleververgoeding en terugleverkosten mee.

Bij een dynamisch contract blijft de uiteindelijke rekening onzeker, omdat de toekomstige energieprijzen niet vaststaan. Een kostenberekening is daarom altijd een schatting.

Heb je een variabel contract of loopt je vaste contract binnenkort af? Dan is het verstandig om energiecontracten te vergelijken. Ook nu kun je een aantrekkelijk aanbod vinden. Maar de energieprijzen kunnen de komende maanden verder stijgen of juist dalen. Of je beter nu een contract kunt afsluiten of nog even kunt wachten, is daarom moeilijk te voorspellen.

Bekijk welke energiecontracten bij jouw situatie passen in onze energievergelijker.