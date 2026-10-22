Zonnepanelen in 2027: wat betaal ik en wat krijg ik terug?
Heb je zonnepanelen? Vanaf 2027 betaal je voor alle stroom die je van het net afneemt. Voor teruggeleverde stroom krijg je een vergoeding. Doordat je niet meer kunt salderen, kan je energierekening hoger uitvallen. Hoe verandert de berekening en wat betekent dat voor je maandbedrag?
Didi Koller Expert energieGepubliceerd op:22 oktober 2026
- Hoe wordt mijn zonnestroom vanaf 2027 verrekend?
- Gaat mijn energierekening omhoog?
- Hoeveel hoger wordt mijn rekening?
- Gaat mijn maandbedrag omhoog?