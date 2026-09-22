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Energie terugleveren met zonnepanelen

Artikelen binnen dit onderwerp

  • Zonnepanelen in 2027: wat betaal ik en wat krijg ik terug?

    Heb je zonnepanelen? Vanaf 2027 betaal je voor alle stroom die je van het net afneemt. Voor teruggeleverde stroom krijg je een vergoeding. Doordat je niet meer kunt salderen, kan je energierekening hoger uitvallen. Hoe verandert de berekening en wat betekent dat voor je maandbedrag?
    22 oktober 2026

  • Salderingsregeling stopt in 2027: wat kan ik doen?

    Vanaf 1 januari 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer wegstrepen tegen stroom die je van het net afneemt. Daardoor neemt het financiële voordeel van je zonnepanelen af. Lees wat je kunt doen.
    22 oktober 2026

  • Wat gebeurt er met de salderingsregeling na 2027?

    De wettelijke salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. We leggen uit wat vaststaat, wat je contract betekent en waarvoor de Consumentenbond zich inzet.
    28 oktober 2026

  • Energie vergelijken met zonnepanelen

    Heb je zonnepanelen en ga je energiecontracten vergelijken? Dan is het belangrijk dat je niet alleen naar het stroomtarief en het geschatte maandbedrag kijkt. Ook de terugleververgoeding en terugleverkosten bepalen welk contract voor jou het voordeligst is. We leggen uit waar je op moet letten als je energie vergelijkt.
    22 september 2026

  • Terugleverkosten en terugleververgoeding

    Wie zonnestroom teruglevert, kan een terugleververgoeding krijgen en moet waarschijnlijk terugleverkosten. Lees waar je recht op hebt en wat er vanaf 2027 verandert.
    22 oktober 2026
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