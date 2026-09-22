Energie terugleveren met zonnepanelen

Heb je zonnepanelen en ga je energiecontracten vergelijken? Dan is het belangrijk dat je niet alleen naar het stroomtarief en het geschatte maandbedrag kijkt. Ook de terugleververgoeding en terugleverkosten bepalen welk contract voor jou het voordeligst is. We leggen uit waar je op moet letten als je energie vergelijkt.

22 september 2026