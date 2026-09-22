Energie terugleveren met zonnepanelen

Heb je zonnepanelen? Vanaf 2027 betaal je voor alle stroom die je van het net afneemt. Voor teruggeleverde stroom krijg je een vergoeding. Doordat je niet meer kunt salderen, kan je energierekening hoger uitvallen. Hoe verandert de berekening en wat betekent dat voor je maandbedrag?
Vanaf 1 januari 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer wegstrepen tegen stroom die je van het net afneemt. Daardoor neemt het financiële voordeel van je zonnepanelen af. Lees wat je kunt doen.
Heb je zonnepanelen en ga je energiecontracten vergelijken? Dan is het belangrijk dat je niet alleen naar het stroomtarief en het geschatte maandbedrag kijkt. Ook de terugleververgoeding en terugleverkosten bepalen welk contract voor jou het voordeligst is. We leggen uit waar je op moet letten als je energie vergelijkt.