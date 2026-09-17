Hoe bewaar je koffiebonen?

Zuurstof, warmte, vocht en licht tasten de smaak van koffiebonen aan. Bewaar ze daarom goed afgesloten op een koele, droge en donkere plek. Fabrikanten van koffiebonen zijn het hierover eens.

In de zak, een blik of een pot?

Je kunt koffiebonen in de originele verpakking of in een pot, blik of koffiebus bewaren. Zolang je maar zorgt dat het goed afgesloten is. Ook als je ze in de originele verpakking bewaart, moet je deze dus goed dichtmaken. Zet de koffiebonen op een koele, droge en donkere plek. Doorzichtige potten of bewaarbussen zijn niet donker. Daarom zet je die het beste in een kast, lade of bergruimte.

Koffiebonen vacuüm bewaren?

Vacuüm bewaren kan helpen, maar goed afsluiten is belangrijker dan een speciale vacuümbus aanschaffen. In een test van koffie-expert James Hoffmann (bekijk de video op YouTube) bleven de smaakverschillen tussen verschillende bewaarsystemen klein. Wel veranderde het doorlopen van de koffie merkbaar. Mogelijk kun je de kwaliteit van de koffiebonen iets beter behouden door een van deze methoden:

De lucht uit de verpakking te knijpen, voordat je deze dichtmaakt. Een verpakking met een zipsluiting sluit bijvoorbeeld goed af.

Een bewaarbus te gebruiken waarbij je de lucht eruit drukt, bijvoorbeeld met een deksel dat je boven op de bonen kunt leggen.

Een bewaarbus te gebruiken die je vacuüm kunt zuigen.

Hoe lang zijn koffiebonen houdbaar?

Voor de houdbaarheid van de koffiebonen maakt het uit of je de verpakking al hebt opengemaakt.

Na openen van de verpakking

Zodra je de verpakking opent, gaat de smaak sneller achteruit. Als je de bonen bewaart zoals hierboven uitgelegd, is het advies om de koffiebonen op te maken binnen:

2 weken (Perla van Albert Heijn)

2 tot 4 weken (Single Estate)

3 tot 4 weken (Wakuli)

6 tot 8 weken (Douwe Egberts en L’Or)

2 maanden (Simon Lévelt)

Lidl geeft geen termijn, maar zegt dat de koffiebonen minimaal 7 dagen de volle smaak houden.

Na de genoemde periodes zijn de koffiebonen nog veilig om te gebruiken, maar neemt de smaak merkbaar af.

In een gesloten verpakking

Als de verpakking van de koffiebonen nog dicht zit, blijft de smaak veel beter behouden. Hoe lang fabrikanten de kwaliteit garanderen, verschilt sterk:

8 weken na branden (Single Estate)

9 maanden (Simon Lévelt koffie uit de speciaalzaak)

Enkele maanden tot 12 maanden (Wakuli)

12 maanden (Douwe Egberts, L’Or en Perla van Albert Heijn)

15 maanden (Simon Lévelt koffie bij andere verkooppunten)

18 tot 24 maanden (Lidl)

De fabrikanten geven aan dat het hier vooral om smaakbehoud gaat. Ook na deze periode is koffie in de regel nog veilig om te gebruiken.

Wat zegt de THT-datum?

De THT-datum (ten minste houdbaar tot) gaat over kwaliteit, niet over voedselveiligheid. Fabrikanten bepalen de datum onder meer met houdbaarheids- en smaaktests. Bij zo’n smaaktest proeven ze tot het moment dat de koffie merkbaar achteruitgaat in smaak. Na de THT-datum kan geur of smaak afnemen, maar koffie is vaak nog veilig te gebruiken.

Wanneer smaken koffiebonen het best?

Na het branden van de koffie, heeft deze een aantal dagen nodig om door te ontwikkelen. In de eerste dagen na het branden ontsnappen veel gassen uit de koffie. De smaak is dan nog niet op zijn best. Single Estate en Wakuli noemen ongeveer 1 tot 6 weken na het branden als beste smaakperiode. Simon Lévelt houdt het op enkele dagen tot enkele weken. De onderzochte supermarktmerken leggen meer nadruk op de THT-datum dan op een specifieke smaakpiek na het branden.

Hoe kun je koffiebonen langer vers houden?

Koop koffiebonen pas als je deze nodig hebt en in zo klein mogelijke verpakking. Koop de bonen niet ver van tevoren, ook niet als er een bulkaanbieding is. Maak de verpakking pas open zodra je de bonen gaat gebruiken. Haal niet meer bonen uit de verpakking dan je nodig hebt. Gooi dus niet de hele zak in één keer in de bonenmaler of espressomachine. Bewaar de overige bonen zoals hierboven beschreven.

Hoe weet je of koffiebonen nog goed zijn?

Goed bewaarde koffiebonen bederven niet snel. Meestal merk je vooral dat geur en smaak achteruitgaan. Ruik en proef de koffie. Is de geur verdwenen of muf geworden? En is de smaak vlak en minder aromatisch? Dan zijn de koffiebonen duidelijk over hun hoogtepunt heen.