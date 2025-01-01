Op welke vrijstaande inductiekookplaat kook je het beste? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle inductiekookplaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede inductiekookplaat te kiezen.
Onze onderzoekers testen elk product uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in 1 oogopslag welke vrijstaande inductiekookplaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen vrijstaande inductiekookplaten. We kijken hoe goed je erop kunt koken en letten op gebruiksgemak, energiegebruik, geluid en veiligheid. Welke doet het goed in onze test?
Kun je van een vrijstaande inductiekookplaat minder verwachten dan van een inbouw-inductiekookplaat? Wij testen hoe lang het duurt voor een grote pan water kookt op de grootste en de kleinste kookzone. We zagen verrassende resultaten.
Is er genoeg ruimte op de kookplaat om op alle pitten tegelijk een pan kwijt te kunnen? En dan ook nog goed bij de bedieningstoetsen te kunnen? Op sommige vrijstaande inductiekookplaten is het dringen geblazen.
Zijn vrijstaande inductiekookplaten net zo makkelijk schoon te maken als inbouwmodellen? Sommige vrijstaande kookplaten hebben een vervelende rand waar vuil en vocht in kan kruipen. We laten zien welke kookplaten je makkelijk schoonhoudt.
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