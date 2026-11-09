Energielabel bij wasdrogers

Het energielabel voor wasdrogers loopt van A tot en met G. A is het zuinigst en G het minst zuinig. De oude plusjes, zoals bij A+++, worden niet meer gebruikt. Zo zie je makkelijker welke drogers het zuinigst zijn.

Op het label staat hoeveel stroom de droger verbruikt bij 100 droogbeurten met het ecoprogramma. Je ziet ook hoeveel was in de droger past en hoelang dat programma duurt. Verder staat op het label hoeveel geluid de droger maakt en hoe goed hij vocht opvangt.

Strengere Europese eisen voor wasdrogers

Sinds juli 2025 gelden strengere Europese regels voor wasdrogers. Deze regels horen bij de Ecodesign-richtlijn. Ze stellen onder andere eisen aan het stroomverbruik en het energielabel.

Drogers met energieklasse F en G mogen niet meer worden verkocht. Traditionele condensdrogers vallen in deze klassen. Door dit verbod zijn ze uit de winkels verdwenen.

Energieverbruik van wasdrogers

Wasdrogers zijn de afgelopen jaren steeds zuiniger geworden. Dat komt vooral door de komst van de warmtepompdroger. Die gebruikt warmte opnieuw en verbruikt daardoor minder stroom. Een traditionele condensdroger verbruikt ongeveer 2 tot 3 keer zoveel stroom.

Maar warmtepompdrogers verschillen ook in stroomverbruik. Kijk daarom niet alleen naar de energieklasse. Let ook op het stroomverbruik van de programma's die je vaak gebruikt.

In onze test meten we het stroomverbruik van de kastdroogprogramma's voor katoen en synthetische was. Het energielabel geeft meestal een goede aanwijzing voor het verbruik van deze programma's. Toch zijn er uitzonderingen. Soms verbruikt een droger met klasse C met deze programma's minder dan een droger met klasse B.

Hoeveel bespaar je met een zuinige droger?

Bij de ruim 150 wasdrogers uit onze test verschillen de kosten per droogbeurt flink. Met het katoenprogramma kost een droogbeurt bij klasse A gemiddeld €0,24. Bij klasse D is dat gemiddeld €0,36. Dat is een verschil van meer dan 30%. Het loont dus om bij aankoop goed op het stroomverbruik te letten.

Als je ingelogd bent zie je hieronder wasdrogers die minimaal een 8,0 krijgen voor energieverbruik. Ben je niet ingelogd? Dan zie je de wasdrogers die we het meest recent getest hebben, zonder het Testoordeel.

Is het ecoprogramma altijd de zuinigste keuze?

De energieklasse op het label is gebaseerd op het ecoprogramma. Dit programma moet katoenen was tot kastdroog kunnen drogen. Ook moet je het makkelijk kunnen vinden op het bedieningspaneel.

Het ecoprogramma verbruikt vaak minder stroom dan andere droogprogramma's. Toch is het niet altijd de beste keuze. Uit onze test van 6 bekende merken blijkt dat de was vaak nog vochtig blijft.

Bij sommige drogers bespaart het ecoprogramma ongeveer 10% stroom. Maar als je de was opnieuw moet drogen, verdwijnt die besparing mogelijk. Daarom raden we voor katoen het gewone kastdroogprogramma aan. Daarmee wordt de was goed droog, zonder onnodig veel stroom te verbruiken.

Kies voor een duurzame droger

Een energiezuinige droger is niet automatisch de beste keuze voor het milieu. Ook het maken van een nieuwe droger belast het milieu. Daarom is het belangrijk dat een droger lang meegaat.

Let bij aankoop niet alleen op het stroomverbruik, maar ook op hoe stevig de droger is gebouwd. Hoe steviger de droger, hoe langer hij meegaat. Kijk hiervoor naar de score voor het onderdeel ‘Bouwkwaliteit’.

Als je ingelogd bent zie je hieronder wasdrogers die minimaal een 8,0 krijgen voor energieverbruik en minimaal een 7 voor bouwkwaliteit. Ben je niet ingelogd? Dan zie je de wasdrogers die we het meest recent getest hebben, zonder het Testoordeel.

Hoelang een wasdroger meegaat, verschilt flink per merk. Uit ons onderzoek onder consumenten blijkt dat 1 merk eruit springt. Wasdrogers van dit merk gaan bijna 15 jaar mee. Geen ander merk komt daarbij in de buurt. Het merk met de kortste levensduur komt uit op 8 jaar.

Benieuwd welk merk het langst meegaat? Bekijk ons onderzoek naar goede wasdrogermerken.

Zo gebruik je je wasdroger zuinig

Niet alleen de wasdroger die je kiest, bepaalt hoeveel stroom je verbruikt. Ook hoe je hem gebruikt en onderhoudt, maakt verschil.

Wil je nog meer besparen? Lees dan onze tips om je wasdroger zuinig te gebruiken.

Lees hier meer over het onderhouden van je wasdroger.

Wil je een oude condensdroger vervangen?

Heb je nog een oude condensdroger die goed werkt? Dan hoef je die niet meteen te vervangen. Ook de productie van een nieuwe droger belast het milieu.

Gebruik je oude condensdroger daarom zo zuinig mogelijk. Zorg voor een volle trommel en blijf de droger goed onderhouden. Heb je zonnepanelen? Gebruik de droger dan op zonnige momenten.