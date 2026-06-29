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Met spoed opgelicht

Spoeddiensten zoals loodgieters, ontstoppingsbedrijven, elektriciens of andere 'vakspecialisten' gebruiken jouw noodsituatie. Ze zetten je onder druk om een veel te hoge rekening te betalen. Dit moet stoppen.

Wat is er mis?

Help, ik ben opgelicht!

Wat kun je doen als je door een spoeddienst wordt afgezet?

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Te veel voor een spoeddienst betaald

Tijdlijn

29 juni 2026

Help! Ik heb te veel voor een spoeddienst betaald

Is je wc verstopt? Of sta je voor een dichte deur omdat je sleutel nog binnen ligt? Grote kans dat je dan contact opneemt met een spoeddienst. Soms rekenen dit soort diensten oneerlijke prijzen. Wat kun je doen als je door een spoeddienst wordt afgezet?

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29 juni 2026

Voorbeeldbrief oneens rekening dienstverlener

Kreeg je een veel te hoge rekening van een louche loodgieter of sluwe slotenmaker? Klagen helpt, want zo'n rekening is niet altijd terecht.

Met de Consumentenbond Brievenhulp helpen we onze leden stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

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30 april 2026

Kamervragen over malafide spoeddiensten en werkwijze Google

Tweede kamerlid Grinwis (ChristenUnie) stelde begin april kamervragen over malafide spoeddiensten. De vragen zijn beantwoord door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Justitie en Veiligheid. Zij noemen het probleem zorgelijk.

Daarnaast wijzen ze erop dat Google 'maatregelen moet nemen om de identiteit van adverteerders te kennen en te verifiëren.' Het bedrijf staat onder toezicht van de Ierse toezichthouder en de Europese Commissie. Daar zijn diverse klachten ingediend over het niet nakomen van deze regels.

16 april 2026

Sluwe slotenmakers: hou ze buiten de deur

Juist als de nood hoog is, slaan ze toe: malafide slotenmakers. Ze voeren vrij eenvoudig werk uit tegen absurd hoge tarieven. Hoe zorg je ervoor dat je niet wordt opgelicht? En wat kun je doen als het je toch overkomt? We geven je een aantal tips.

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14 april 2026

Een goede loodgieter vinden

Is je wc verstopt of heb je een lekkage in de badkamer? Dan moet je op zoek naar een betrouwbare loodgieter. Hoe vind je die en hoe voorkom je dat je wordt opgelicht? En wat kun je doen als het je toch overkomt? 

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