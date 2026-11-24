De deur valt in het slot, de wc zit verstopt of de stroom valt uit. Je wilt snel een vakman vinden. Malafide klusbedrijven maken misbruik van die haast. Via Google vind je een bedrijf dat belooft meteen te komen. Het bedrijf doet zich voor als een betrouwbaar bedrijf uit de buurt.

Maar dan komen er monteurs in een anoniem wit busje voorrijden. Ze rekenen honderden tot duizenden euro's meer dan je mag verwachten. Je moet meteen betalen, vaak onder druk. En ze leveren vaak ook nog slecht werk. In reviews lezen we bijvoorbeeld over loszittende draden in meterkasten en slecht geveegde schoorstenen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Dweilen met de kraan open

Malafide klusbedrijven zorgen al jaren voor problemen. Eerst ging het vooral om slotenmakers. Later kwamen daar loodgieters en ontstoppingsbedrijven bij. Inmiddels zien we deze vorm van oplichting bij steeds meer soorten bedrijven. Over deze branches krijgen we meldingen binnen:

Loodgieters

Ontstoppingsbedrijven

Slotenmakers

Elektriciens

Dakdekkers

Ongediertebestrijders

Cv-monteurs

Schoorsteenvegers

Pechhulpdiensten

'Spoed' of '24/7'

Vaak herken je deze bedrijven aan woorden als ‘spoed’ of ‘24/7’ in hun naam. Ook gebruiken ze vaak een plaatsnaam of achternaam. Zo proberen ze over te komen als een bedrijf uit de buurt. Op hun websites zie je dat het helemaal geen familiebedrijf is. Het gaat dan om een groot netwerk met veel ‘vestigingen’ in het hele land.

De websites van deze bedrijven lijken vaak op elkaar. De foto's zijn meestal niet echt. Ook gebruiken de bedrijven vaak een telefoonnummer dat begint met 085. Soms kiezen ze juist een netnummer uit de buurt om betrouwbaar over te komen.

Miljoenen euro's schade

Hoeveel consumenten precies slachtoffer worden, is moeilijk vast te stellen. Wel laten de meldingen zien dat het probleem groeit. Wij ontvangen jaarlijks nog altijd enkele honderden meldingen over malafide klusbedrijven.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) kreeg in 2025 ruim 1000 meldingen over spoeddiensten. Dat is ruim 50% meer dan in 2024.

Bij de Fraudehelpdesk kwamen in 2025 ruim 1300 meldingen binnen, met een totale gemelde schade van €2 miljoen. In de eerste 6 maanden van 2026 volgden alweer 768 meldingen.

Volgens branchevereniging Techniek Nederland ligt het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk veel hoger. Lang niet iedereen doet melding of aangifte. De totale schade kan daardoor oplopen tot vele miljoenen euro's.

Gevonden via Google? Veel vaker ontevreden

Veel consumenten zoeken bij een spoedklus via Google naar een vakman. Dat blijkt uit onze enquête onder 9000 panelleden. Van de consumenten die voor het eerst een spoeddienst inschakelden, vond 33% die via Google. Bij ongediertebestrijders was dat 51% en bij slotenmakers 46%.

Maar wie via Google zoekt, is ruim 3 keer zo vaak ontevreden over het werk van het klusbedrijf. Van de consumenten die hun spoeddienst via Google vinden, is 19% (zeer) ontevreden. Bij loodgieters of elektriciens is dat zelfs 27%. Van de consumenten die via andere kanalen een bedrijf vonden, was nog geen 6% ontevreden.

Malafide aanbieders kopen een plek bovenaan Google

Waarom gaat het juist via Google zo vaak mis? Een belangrijke oorzaak zijn de advertenties bovenaan de zoekresultaten. Uit onze enquête blijkt dat consumenten daar regelmatig op klikken. Zo koos 53% voor een advertentie of een zoekresultaat bovenaan de pagina.

Bedrijven betalen Google voor iedere klik op hun advertentie. Soms gaat het om flinke bedragen. Achter zulke advertenties zitten regelmatig zogenoemde 'leadbedrijven'. Die voeren zelf geen werkzaamheden uit, maar verkopen aanvragen van consumenten door aan klussers.

Dat is niet verboden, maar trekt ook malafide aanbieders aan. Zij proberen de kosten terug te verdienen met hoge tarieven en onverwachte toeslagen.

Verschillende websites, dezelfde bedrijven

We onderzochten 63 websites van verdachte spoeddiensten. Daarbij ontdekten we dat achter verschillende websites regelmatig dezelfde partijen zitten.

Zo vonden we Marketing Provital als adverteerder bij minstens 7 websites. Het gaat om websites voor onder meer rioolwerk, cv-reparaties en ongediertebestrijding. Voorbeelden zijn 24-rioolservice.nl, cvketelspecialist24.nl en elektricienwolters.nl en ongediertebestrijding-joris.nl.

Ook Adviesvanmerijn.nl zit achter 6 websites voor verschillende spoedklussen. Die gebruiken hetzelfde KvK-nummer, adres en telefoonnummer. Voor consumenten lijken dit allemaal aparte bedrijven die gespecialiseerd zijn in verschillende klussen. In werkelijkheid zit er dezelfde partij achter.

Nepkeurmerken en misleidende reviews

Bij ons onderzoek vonden we ook misleidende informatie. Sommige websites tonen keurmerken die ze niet mogen gebruiken of reviewscores die niet kloppen.

Zo toont 24-rioolservice.nl een Trustpilotscore van 5 sterren, terwijl Trustpilot zelf waarschuwt bij het profiel van dit bedrijf. De website beweert ook erkend te zijn door brancheorganisatie VLOK, maar dat klopt niet. CVKetelSpecialist24 vermeldt ten onrechte dat het lid is van Techniek Nederland.

Ook bedrijfsgegevens ontbreken regelmatig. Bij 29 van de 50 websites die we hierop controleerden, stond geen KvK-nummer. Op 16 websites vonden we een beoordeling van Google, maar konden we de bijbehorende reviews niet terugvinden.

De ervaringen op Trustpilot geven bovendien een weinig positief beeld. Van de ruim 2100 reviews over de onderzochte websites heeft 64% slechts 1 ster.

Advertentieverbod werkt onvoldoende

Google mag sinds 2021 geen advertenties voor slotenmakers meer tonen. Dat verbod kwam er op verzoek van toezichthouder ACM. Dat hielp gedeeltelijk: het aantal meldingen daalde. Na een oproep van ons volgde in februari 2024 ook een advertentieverbod voor loodgieters.

Toch werkt deze advertentiestop nog niet goed. We zien nog steeds volop advertenties voor deze spoeddiensten. Lang niet alle zoektermen zijn uitgesloten. En Google is niet duidelijk over de manier waarop zij de stop hebben uitgevoerd. Maar malafide bedrijven weten wel precies hoe ze de die kunnen omzeilen.

Naam van betrouwbaar rioolbedrijf wordt misbruikt

We ontdekten zelfs 5 websites die in minstens 44 advertenties de naam RRS misbruiken. RRS is een van de grootste betrouwbare rioolontstoppingsbedrijven van Nederland. Het gaat onder meer om rioolontstopping-nederland.nl, 24-rioolservice.nl en loodgieter-jacobs.nl.

Consumenten die via Google specifiek naar RRS zoeken, kunnen daardoor bij een heel ander bedrijf terechtkomen. RRS krijgt naar eigen zeggen veel meldingen van gedupeerden. Sommige gedupeerden denken zelfs dat RRS hen zelf heeft opgelicht.

Ook bij ons komen zulke verhalen binnen: 'Ik had van een klusjesman advies gekregen om de verstopping op zolder door RRS te laten verhelpen. Ik heb RRS gegoogled en er kwam een website tevoorschijn. Achteraf bleek dat bij RRS alles knalgeel is, deze website was dat niet.' Het bedrijf dat wel kwam, lichtte haar vervolgens voor €3600 op. 'Ik moest meteen pinnen en de rest cash betalen. Na afloop bleek de verstopping niet verholpen.'

RRS ziet hoe groot de gevolgen voor gedupeerden zijn. Sommigen blijven na zo’n ervaring nog lang wantrouwig, zelfs tegenover het echte RRS. Het bedrijf wil daarom meer doen dan alleen waarschuwen en samen met ons bekijken hoe gedupeerden betrouwbare informatie en hulp kunnen vinden.

Google moet zorgen dat het verbod werkt

De advertentiestop is dus duidelijk niet waterdicht. Daar moet verandering in komen. Google moet zorgen dat het bestaande advertentieverbod werkt. Advertenties voor loodgieters en ontstoppingsbedrijven horen niet online te komen. Ook moet Google beter controleren wie er adverteert. En sneller ingrijpen bij misbruik van bedrijfsnamen, valse keurmerken en onduidelijke bedrijfsgegevens.

Ook branchevereniging Techniek Nederland is kritisch op Google en andere grote platforms. Zoekmachines en sociale media reageren te langzaam of onvoldoende op meldingen van frauduleuze aanbieders. Techniek Nederland pleit voor een veel strengere verantwoordelijkheid voor platforms. Bijvoorbeeld door advertenties na meerdere serieuze klachten tijdelijk uit te schakelen totdat de aanbieder heeft laten zien dat die betrouwbaar is.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken of we Google kunnen aanspreken via de Europese Digital Services Act (DSA). Deze wet verplicht online platforms om risico's voor consumenten aan te pakken en beter op te treden tegen verboden advertenties.

Ook gaan we met brancheorganisaties, politie en andere betrokken partijen om de tafel. We willen malafide aanbieders sneller herkennen en voorkomen dat consumenten via Google opnieuw bij hen terechtkomen.

Daarnaast willen we een advertentieverbod voor andere spoeddiensten.

Minister: 'Geen nieuwe maatregelen'

Tijdens Kamervragen erkende de minister dat het probleem groeit, maar ze kondigde geen nieuwe maatregelen aan. Volgens haar kunnen de ACM, politie en FIOD al optreden. Een advertentieverbod zou volgens haar betrouwbare bedrijven raken.

Tegelijkertijd zien we dat betrouwbare bedrijven worden benadeeld. Zo is RRS veel minder gaan adverteren. Het bedrijf kan niet op tegen de hoge bedragen die andere aanbieders voor een goede plek betalen.

Ondertussen verschijnen er wel advertenties waarin anderen de goede naam van RRS misbruiken. Malafide bedrijven blijven dus zichtbaar, terwijl een betrouwbaar bedrijf zich noodgedwongen terugtrekt. De omgekeerde wereld.

Lees meer over:

Onze actie tegen malafide spoeddiensten