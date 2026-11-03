Bedrijven zijn onduidelijk over pfas

In welke producten zitten pfas? En welke pfas-vrije alternatieven zijn er? Fabrikanten zijn niet duidelijk en soms zelfs niet eerlijk over het gebruik van pfas. Dat maakt het moeilijk om een bewuste keuze te maken.

Onderzoek | Publicatiedatum: 3 november 2026

Noëlle van der Weel Expert Woning & Huishouden