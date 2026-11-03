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Fabriek Pfafs 1440x720

Bedrijven zijn onduidelijk over pfas

In welke producten zitten pfas? En welke pfas-vrije alternatieven zijn er? Fabrikanten zijn niet duidelijk en soms zelfs niet eerlijk over het gebruik van pfas. Dat maakt het moeilijk om een bewuste keuze te maken. 

Onderzoek

Noelle van der Weel-280px
Noëlle van der WeelExpert Woning & Huishouden

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