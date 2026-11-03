Bedrijven zijn onduidelijk over pfas
In welke producten zitten pfas? En welke pfas-vrije alternatieven zijn er? Fabrikanten zijn niet duidelijk en soms zelfs niet eerlijk over het gebruik van pfas. Dat maakt het moeilijk om een bewuste keuze te maken.
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Noëlle van der WeelExpert Woning & Huishouden
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