Een beperking kan het gebruik van een airfryer lastiger maken. Elke beperking is anders. Toch zijn veel tips handig voor iedereen. Hieronder staan enkele tips van en voor gebruikers met een beperking.Tips voor als je slechtziend bent Let op grote knoppen met symbolen die duidelijk afsteken tegen de achtergrond. Weinig airfryers hebben knoppen die je kunt voelen. Je kunt voelbare stickers op belangrijke knoppen of aanraakknoppen plakken. Zo kun je deze knoppen makkelijker vinden. Tips voor als je slechthorend bent Kijk of de airfryer duidelijke, luide geluidssignalen heeft. Verlichting en een kijkvenster kunnen handig zijn. Zo kun je zien hoe het bakken gaat. Je bent dan niet afhankelijk van geluidssignalen. Tips voor rolstoelgebruikers Knoppen aan de voorkant zijn makkelijker te zien en te gebruiken. Knoppen bovenop zijn moeilijker bereikbaar. Bij dubbele airfryers zijn 2 lades naast elkaar makkelijker bereikbaar dan 2 lades boven elkaar. Let op het gewicht en de grootte van de airfryer. Een licht en klein model kun je makkelijker verplaatsen. Verlichting en een kijkvenster kunnen handig zijn. Zo hoef je de lade niet te openen om te zien hoe het bakken gaat. Tips voor als je een motorische beperking hebt Kijk hoe zwaar de lade is. Kleine en smalle lades zijn vaak makkelijker te gebruiken. Zeker als er eten in zit. Let op of je het handvat makkelijk kunt vasthouden. Kijk of je de lade makkelijk in en uit de airfryer kunt schuiven. Kijk of de onderdelen in de vaatwasser mogen. Dan hoef je ze niet met de hand af te wassen. Verlichting en een kijkvenster kunnen handig zijn. Dan hoef je de lade niet te openen om te zien hoe het bakken gaat.