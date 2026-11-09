Keuzehulp
Frametype (dames/heren)
Merk
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.
Beste Koop
Beste uit de Test
Elektrische ondersteuning
Geschiktheid voor heuvelachtig terrein
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Prijs
€
Zithouding
Accugrootte
Plaats accu
Motor: merk en type
Kettingkast
Ketting of riem
Automatisch of traploos schakelen
Type versnelling
Aantal versnellingen
Vering en bandenbreedte
Opties
Basic of luxe
Gewicht zonder accu
Totaal toegestaan gewicht
Verkrijgbaarheid
Getest
Granville elektrische fiets
Welke Granville elektrische fiets komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Granville elektrische fietsen en vergelijk de Granville elektrische fiets met andere elektrische fietsen.
Laatste update van de test: 9 november 2026