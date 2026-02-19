Een goede elektrische tandenborstel hoeft niet duur te zijn. Maar welke goedkope elektrische tandenborstel poetst goed? Vergelijk de prijzen en testresultaten.

De beste goedkope elektrische tandenborstel

De beste elektrische tandenborstel hoeft niet de duurste te zijn. Ook met goedkope modellen kun je goed poetsen. Wij testen elektrische tandenborstels van onder meer Oral-B en Philips Sonicare. Beide merken maken ook goedkope elektrische tandenborstels.

We onderzoeken hoe goed de tandenborstels tandplak verwijderen. Een panel van 30 proefpersonen poetst 2 minuten met elke tandenborstel. Een mondhygiënist beoordeelt hoeveel tandplak voor en na het poetsen aanwezig is.

Daarnaast testen we de accu. We meten de gebruiksduur, oplaadtijd en het stroomverbruik. Ook beoordelen we het gebruiksgemak. Denk aan het poetscomfort, het vervangen van de opzetborstel en het geluid.

Zo zie je welke goedkope elektrische tandenborstels goed presteren. En welke minder goed scoren.

Goedkope elektrische tandenborstel kopen

Een goedkope elektrische tandenborstel kopen? Veel duurdere elektrische tandenborstels hebben opties die je misschien niet gebruikt, zoals extra poetsstanden of een smartphone-app. Een simpele elektrische tandenborstel is vaak goed genoeg.

Er zijn vaak veel verschillende varianten van dezelfde tandenborstel. De varianten verschillen in kleur of meegeleverde opzetborstels. Ons advies: kies de goedkoopste en koop de opzetborstels er los bij

Een reisetui is soms ook een optioneel. Je kunt besparen door een variant zonder reisetui te kopen. Maar let wel op dat je zo'n etui later er meestal niet los bij kunt kopen.

Goedkope elektrische tandenborstels vergelijken

Wil je een goede en goedkope elektrische tandenborstel vinden? Vergelijk dan verschillende modellen op prijs, eigenschappen en testresultaten. In onze vergelijker filter je elektrische tandenborstels op prijs. Stel een maximumbedrag in om de modellen binnen je budget te bekijken.

Bekijk ook welke elektrische tandenborstels Beste Koop zijn. Deze elektrische tandenborstels hebben in onze test een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Beste uit de Test heeft het hoogste testoordeel.