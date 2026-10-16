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Beste uit de Test
Hoge Score Duurzaamheid
Stof van harde vloer zuigen
Grote kruimels van harde vloeren
Stof uit tapijt zuigen
Grote kruimels van tapijt
Prijs
€
Geschikt voor
Dweilfunctie
Bediening en navigatie
Hoogte
Verkrijgbaarheid
Getest
Gologi robotstofzuiger
Welke Gologi robotstofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Gologi robotstofzuigers en vergelijk de Gologi robotstofzuiger met andere robotstofzuigers.
Laatste update van de test: 16 oktober 2026
Keuzehulp
- GologiGologiApp: Ja|Dweilfunctie: NeeNiet getestVergelijk
Stof en vuil opzuigen
Niet getest
Navigeren
Niet getest
Gebruiksgemak
Niet getest
Niet getest
Niet getest
Niet getest