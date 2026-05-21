Energiegebruik

Een energiezuinige vriezer helpt je stroomkosten te besparen. Maar welke vriezer is zuinig én vriest goed? Vergelijk vriezers op energieverbruik en testresultaten.

De beste energiezuinige vriezer

Een goede vriezer houdt je etenswaren op de juiste temperatuur en verbruikt weinig stroom. Maar niet elke energiezuinige vriezer vriest even goed. Daarom testen we vriezers op verschillende onderdelen.

We meten hoeveel energie een vriezer verbruikt en hoe goed hij producten invriest. Ook beoordelen we hoe constant de temperatuur blijft, het geluid en het gebruiksgemak. Daarnaast testen we hoe lang producten bevroren blijven bij een stroomstoring.

In onze test vergelijken we vriezers van verschillende merken, zoals Bosch, Inventum, Liebherr, Beko en Siemens. Met onze testresultaten ontdek je welke vriezer goed werkt en weinig energie verbruikt.

Energiezuinige vriezer kopen

Wil je een energiezuinige vriezer kopen? Let dan op het energielabel en het stroomverbruik. Het energielabel loopt van A tot en met G. Vriezers met energielabel A zijn het meest energiezuinig en vriezers met label G het minst.

Hoeveel kilowattuur (kWh) verbruikt een vriezer per jaar? Dat hangt af van het formaat, de inhoud en de energiezuinigheid. Een grote vriezer verbruikt meestal meer stroom dan een klein model. Ook tussen vriezers van hetzelfde formaat zijn er verschillen.

Op het energielabel staat hoeveel kWh de vriezer per jaar verbruikt. Hiermee bereken je de jaarlijkse stroomkosten. Vermenigvuldig het aantal kWh met de prijs die je per kWh betaalt. Zo zie je wat een vriezer je jaarlijks aan stroom kost. Vergelijk ook het energieverbruik van verschillende modellen. Een zuinige vriezer kan je op de lange termijn geld besparen.

Bedenk ook hoeveel vriesruimte je nodig hebt. Een tafelmodel vriezer is geschikt voor een klein huishouden of als extra vriezer. Heb je meer ruimte nodig? Dan past een groter kastmodel mogelijk beter. Zoek je een tafelmodel vriezer met energielabel A? Vergelijk dan ook het verbruik van modellen met een ander energielabel.

Let daarnaast op de temperatuur. Hoeveel graden moet een vriezer zijn? De aanbevolen temperatuur is -18°C. Bij een lagere temperatuur verbruikt je vriezer meer energie.

Energiezuinige vriezers vergelijken

Een vriezer staat dag en nacht aan. Daardoor kunnen kleine verschillen in energieverbruik op termijn flink oplopen. Uit onze test blijkt dat de zuinigste vriezers soms 50% minder energie verbruiken dan de onzuinigste. Een vriezer die weinig stroom verbruikt, kan toch goed invriezen.

Vergelijk daarom niet alleen het energielabel, maar ook het gemeten energieverbruik. Kijk daarnaast naar de vriesprestaties. Een energiezuinige vriezer hoeft namelijk niet minder goed in te vriezen.

In onze vergelijker zie je hoe vriezers scoren op energieverbruik, hoe snel ze producten invriezen en hoe goed ze de temperatuur regelen. We nemen het gemeten energieverbruik ook mee in de berekening van de Beste Koop. Daarbij kijken we naar de aanschafprijs en de verwachte energiekosten over 10 jaar. Zo ontdek je welke vriezer niet alleen zuinig is, maar ook op de lange termijn voordelig is.