Hoe koud moet een vriezer zijn? De ideale temperatuur is -18°C. Maar niet elke vriezer houdt die temperatuur even goed vast. Ontdek welke vriezers dat wel doen.

De beste vriezer met temperatuurregeling

Je stelt je vriezer in op -18°C, maar is het binnen ook echt zo koud? Hoe koud is een vriezer in de praktijk? Niet elke vriezer bereikt de ingestelde temperatuur even nauwkeurig. Daarom testen we hoe goed vriezers hun temperatuur regelen.

We meten de temperatuur op verschillende plekken in de vriezer. Eerst gebruiken we de instelling die de fabrikant adviseert. Daarna zoeken we zelf naar de beste instelling. Ook controleren we of de vriezer zijn temperatuur vasthoudt als het in de ruimte 35°C is.

Daarnaast testen we:

Hoe snel producten invriezen

Hoeveel energie de vriezer verbruikt

Hoe goed voedsel bevroren blijft bij stroomuitval

Hoeveel geluid de vriezer maakt

Hoe makkelijk je de vriezer bedient

Zo ontdek je welke vriezers goed werken en welke de temperatuur minder nauwkeurig regelen.

Vriezer kopen: welke temperatuur is ideaal?

Hoe koud moet een vriezer zijn om voedsel goed te bewaren? De beste temperatuur voor een vriezer is -18°C. Bij deze temperatuur blijven voedingsstoffen langer behouden en krijgen bacteriën minder kans. Kouder instellen kost meer energie en is niet nodig.

Let bij het kopen op de temperatuurregeling. Sommige vriezers hebben een draaiknop met verschillende standen. Andere modellen hebben een digitaal scherm waarop je de gewenste temperatuur kiest.

Kijk ook naar een alarm voor een te hoge temperatuur. Dit waarschuwt je als de vriezer te warm wordt, bijvoorbeeld door een openstaande deur.

Vries je regelmatig grote hoeveelheden tegelijk in? Dan is een snelvriesfunctie handig. Daarmee breng je nieuwe producten sneller op temperatuur.

Vriezers vergelijken op temperatuur en functies

In onze vriezervergelijker zie je welke modellen goed scoren op temperatuurregeling. Zo ontdek je welke vriezers de gewenste temperatuur van -18°C nauwkeurig bereiken en vasthouden.

Naast de vriezertemperatuur spelen ook andere eigenschappen een rol. Vergelijk bijvoorbeeld het energieverbruik, de inhoud en de afmetingen. Kijk ook of je een vrijstaande vriezer of inbouwmodel wilt. Met de filters in onze vergelijker maak je een keuze die past bij jouw wensen.

Let daarnaast op handige functies. Met No Frost hoef je de vriezer niet zelf te ontdooien. Een snelvriesfunctie helpt om nieuwe producten sneller in te vriezen. En een temperatuuralarm waarschuwt als de temperatuur te hoog oploopt.

Als je de eigenschappen en testresultaten vergelijkt, zie je welke vriezer goed vriest én weinig energie verbruikt. Vraag je je af hoe koud je vriezer moet zijn? Onze testresultaten laten zien welke modellen de aanbevolen temperatuur goed vasthouden. Zo kies je een model dat bij jouw huishouden past.