Soorten thuisbatterijen

Er zijn 2 soorten thuisbatterijen. Een installateur plaatst een vaste thuisbatterij en sluit die aan op de elektriciteit in je huis. Daarnaast zijn er thuisbatterijen met een stekker. Deze noemen we ook plug-in thuisbatterijen. Je sluit ze zelf aan op het stopcontact.

Dat verschil is belangrijk voor de verzekering. Bij een koopwoning valt een vaste thuisbatterij meestal onder de opstalverzekering. De batterij is namelijk onderdeel van je huis. Een stekkerbatterij kun je verplaatsen. Daarom valt die meestal onder de inboedelverzekering.

Hoe is mijn vaste thuisbatterij verzekerd?

Een thuisbatterij die vast aan je woning zit, valt onder de opstalverzekering. De batterij is meestal hetzelfde verzekerd als andere vaste onderdelen van je huis.

Vergoedt je opstalverzekering schade door bijvoorbeeld brand, bliksem of water? Dan geldt dat ook voor de thuisbatterij. Er kunnen wel voorwaarden gelden.

Voorwaarden

Bij alle verzekeraars moet een erkende installateur de vaste thuisbatterij plaatsen. De installatie moet voldoen aan de NEN 1010-norm voor elektrische installaties.

Sommige verzekeraars hebben daarnaast eigen voorwaarden. Bij de Bewust Woningverzekering van AnsvarIdéa moet de thuisbatterij apart op de polis staan.

Sluit je rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden een opstalverzekering af? Dan mag je thuisbatterij maximaal 20 kWh opslagruimte hebben.

Ontstaat er schade door een fout bij de installatie? Dan vergoedt de verzekeraar de schade aan je thuisbatterij niet. Beschadigt die fout je huis door brand of een ontploffing? Dan vergoedt de verzekeraar die schade vaak wel. Controleer hiervoor de voorwaarden van je eigen verzekering.

Thuisbatterij in je huurwoning

Heb je een huurwoning? Heb je zelf een vaste thuisbatterij gekocht en laten plaatsen? Verzeker deze dan mee via het huurdersbelang van je inboedelverzekering. Met het huurdersbelang verzeker je verbeteringen die je zelf aan je huurwoning hebt gedaan. Vaak geldt hiervoor een maximaal verzekerd bedrag. Controleer na plaatsing of dat bedrag nog hoog genoeg is.

Is het bedrag niet hoog genoeg? Vraag dan of je verzekeraar het bedrag kan verhogen. Of stap over naar een andere inboedelverzekering.

Heeft de verhuurder de thuisbatterij laten plaatsen? Dan valt deze onder de opstalverzekering van de verhuurder.

Thuisbatterij in je appartement

Woon je in een koopappartement? Dan loopt de opstalverzekering meestal via de Vereniging van Eigenaars (VvE). Controleer bij de VvE of je thuisbatterij onder de gezamenlijke opstalverzekering valt.

Dat geldt alleen als de opstalverzekering verbeteringen vergoedt die je zelf hebt aangebracht. Is dat niet zo of is het bedrag niet hoog genoeg? Verzeker je thuisbatterij dan via het eigenarenbelang. Daarmee verzeker je verbeteringen die je zelf aan je appartement hebt gedaan. Het eigenarenbelang is onderdeel van de inboedelverzekering.

Controleer of het maximale verzekerde bedrag hoog genoeg is. Is het verzekerde bedrag niet meer hoog genoeg? Vraag dan aan je verzekeraar of je het bedrag kunt verhogen. Je kunt ook een inboedelverzekering kiezen met een hoger verzekerd bedrag.

Huren of leasen

Huur of lease je een vaste thuisbatterij? Dan valt de batterij vaak ook onder je opstalverzekering. Meld de batterij wel bij je verzekeraar. Controleer ook wat er in je huur- of leasecontract staat over schade aan je thuisbatterij.

Hoe is mijn plug-in thuisbatterij verzekerd?

Een stekkerbatterij zit niet vast aan je woning. Verzekeraars zien zo’n batterij daarom meestal als inboedel. Schade aan je draagbare thuisbatterij valt onder je inboedelverzekering.

Staat je plug-in thuisbatterij in de schuur of garage? Dan moeten er bij diefstal wel sporen van braak zijn.

Moet ik een thuisbatterij melden bij mijn verzekeraar?

Vaak is een thuisbatterij standaard meeverzekerd via je woonverzekering. Dat geldt ook voor andere duurzame onderdelen van je huis.

Met een thuisbatterij voeg je waarde toe aan je huis of inboedel. Meld daarom een vaste thuisbatterij bij je verzekeraar. Doe dat ook bij een dure stekkerbatterij. Zo weet je zeker dat het verzekerde bedrag nog hoog genoeg is.

AnsvarIdéa is de enige verzekeraar die zegt dat de thuisbatterij op de polis moet staan. Anders is de batterij niet verzekerd.

Bewaar altijd de factuur van je vaste of plug-in thuisbatterij.

Schade door een vaste of plug-in thuisbatterij

Een verzekerde thuisbatterij betekent niet dat de verzekeraar elke schade vergoedt. Normale slijtage en achterstallig onderhoud vallen niet onder een woonverzekering. Ook schade door een fout bij de montage of installatie kan buiten de verzekering vallen. Kortsluiting in je thuisbatterij is ook niet verzekerd.

Ontstaat door een fout bij de installatie brand of een ontploffing? En raakt je huis daardoor beschadigd? Dan valt de schade aan je huis vaak wel onder de opstalverzekering. Dat geldt niet als de schade ontstaat doordat je erg onvoorzichtig bent. Plaats en gebruik een thuisbatterij met stekker daarom op een veilige manier.