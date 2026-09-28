Moet je elke verbouwing melden?

Je hoeft een verbouwing niet altijd te melden. Dat hangt af van de verzekeraar en de veranderingen aan je woning. Geef grote veranderingen altijd door. Denk aan:

De grootte van je woning verandert.

De bouwaard van je woning verandert. Je vervangt bijvoorbeeld houten verdiepingsvloer door beton. Of een houten uitbouw wordt vervangen door een stenen versie.

Je kiest ander materiaal voor je dak, bijvoorbeeld riet in plaats van dakpannen.

Je woning is tijdelijk niet water- of winddicht, of er ontbreekt glas.

Je woont tijdens de verbouwing ergens anders.

Een verbouwing melden heeft 2 redenen:

Je verzekering vergoedt tijdens de verbouwing mogelijk minder. Je premie kan veranderen als je huis verandert.

De voorwaarden voor melden van verbouwingen verschillen per verzekeraar. Twijfel je, neem dan altijd contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

Wat is verzekerd tijdens een verbouwing?

Schade die tijdens verbouwing vaak gewoon verzekerd blijft:

Brand

Storm

Bliksem

Schade waar extra voorwaarden voor gelden:

Waterschade

Diefstalschade

Vooral als de buitenmuren van je huis tijdelijk open zijn door een verbouwing.

Duurzaam herstel na schade

Na schade kun je soms kiezen voor een duurzaam herstel. Denk aan beter isolerend glas of extra isolatie. Soms kan het duurzamere herstel meer kosten. Niet iedere verzekeraar betaalt de extra kosten.

Nationale-Nederlanden (direct afsluitbaar) en ING vergoeden onder voorwaarden maximaal 15% extra. Zij vergoeden nooit meer dan €50.000. De Nationale-Nederlanden woonverzekering die je via een adviseur afsluit vergoedt maximaal 10% bovenop het schadebedrag, als je de schade duurzaam kunt herstellen.

Bij a.s.r. kun je niet standaard kiezen voor duurzaam herstel bij schade. Je kunt hiervoor wel aanvullend de dekking 'Extra verduurzamen na schade' afsluiten. Daarmee krijg je 10% extra vergoed, tot maximaal €25.000. Allianz Direct heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor een duurzamere oplossing. Is die duurder dan de normale herstelkosten? Dan betaal je het verschil zelf.

Bij de meeste verzekeraars kun je na schade kiezen voor beter isolerend glas. Wel alleen als dit in het bestaande kozijn past.

Wil je duurzamer herstellen? Overleg dan eerst met je verzekeraar over de vergoeding. Soms kun je bij schade meteen al het glas vervangen. Je betaalt dan wel zelf voor alle ruiten zonder schade.

Verduurzamen en je woonverzekering

Plaats je zonnepanelen, een warmtepomp, thuisbatterij of laadpaal? Dan is vooral belangrijk of de installatie vastzit aan je woning. Ook de plek bepaalt soms onder welke verzekering de installatie valt.

Geef een nieuwe duurzame installatie door aan je verzekeraar. Doe dit ook als deze standaard is meeverzekerd. De waarde van je huis verandert er namelijk ook door.

Zonnepanelen

Zonnepanelen die vast op je huis of schuur liggen, vallen bijna altijd onder de opstalverzekering.

Heb je zonnepanelen in je tuin, dan hangt de verzekering af van hoe ze met de grond verbonden zijn. Zitten ze vast aan de grond? Dan vallen ze vaak onder de opstalverzekering.

Staan de zonnepanelen helemaal los? Dan kunnen ze onder de inboedelverzekering vallen. Bespreek dit altijd met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. Losse zonnepanelen zijn namelijk niet bij elke verzekeraar standaard verzekerd.

Lees meer: Zonnepanelen verzekeren

Huurwoning en zonnepanelen

Zonnepanelen op je huurwoning zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Controleer of je zonnepanelen zijn meeverzekerd via het huurdersbelang. Het huurdersbelang is een onderdeel van je inboedelverzekering. Hiermee verzeker je onderdelen die je zelf in je huurwoning plaatst of verbetert. Denk aan zonnepanelen of een zelf geplaatste keuken of vloer.

Voor het huurdersbelang geldt vaak een maximaal verzekerd bedrag. Deze bedragen verschillen sterk en lopen van €6000 tot €500.000.

Bij bijna alle verzekeringen is standaard een bedrag voor huurdersbelang meeverzekerd. Dit geldt niet voor de FBTO Basis inboedelverzekering en de inboedelverzekeringen van InShared. Bij InShared kun je het huurdersbelang wel als extra dekking toevoegen.

Kijk goed of het bedrag hoog genoeg is. Bij deze verzekeraars kun je het bedrag verhogen:

a.s.r.

De Goudse

Klaverblad

Lancyr

Rhion

Univé

Zevenwouden

ZLM

Appartement en zonnepanelen

Heb je een koopappartement en wil je zelf zonnepanelen plaatsen? Controleer dan of je de zonnepanelen kunt meeverzekeren via je inboedelverzekering. Dat kan vaak via het eigenarenbelang.

De vereniging van Eigenaren (VvE) heeft meestal een gezamenlijke opstalverzekering voor het gebouw afgesloten. Die verzekering verzekert alle appartementen voor een standaardwaarde. Verbeteringen die je zelf hebt aangebracht zijn dan niet altijd goed verzekerd. Denk aan een luxere keuken. Je kunt zulke verbeteringen extra verzekeren via het eigenarenbelang van je inboedelverzekering.

Controleer of het verzekerde bedrag nog hoog genoeg is als je je zonnepanelen ook meeverzekert. Heb je al meerdere verbeteringen aan je appartement gedaan? Dan kan de waarde snel oplopen.

Bijna alle inboedelverzekeringen verzekeren standaard een bedrag voor het eigenarenbelang mee. Dit geldt niet voor de FBTO Basis inboedelverzekering en de inboedelverzekeringen van InShared. Bij InShared kun je het eigenarenbelang wel als extra dekking toevoegen.

Bij deze verzekeraars kun je het verzekerde bedrag voor het eigenarenbelang verhogen:

a.s.r.

De Goudse

Klaverblad

Lancyr

Rhion

Univé

Vereniging Eigen Huis

Zevenwouden

ZLM

Warmtepomp

Een warmtepomp die vast onderdeel is van je woning, valt meestal onder de opstalverzekering. Dat geldt dan ook voor een vaste buitenunit. De belangrijkste voorwaarde is dat een erkende installateur de warmtepomp heeft geplaatst. De installatie moet voldoen aan de NEN 1010-norm.

Meld de plaatsing van een warmtepomp bij je verzekeraar. Controleer ook of de hele installatie onder je opstalverzekering valt.

Heb je een huurwoning en met goedkeuring van de verhuurder een warmtepomp geplaatst. Dan kun je deze vaak verzekeren via het huurdersbelang van je inboedelverzekering.

Plaats je een warmtepomp in je koopappartement? Controleer dan of de gezamenlijke opstalverzekering deze verzekert. Kijk ook hoe deze dan verzekerd is. Vraag anders bij je inboedelverzekering of je de warmtepomp kunt verzekeren op het eigenarenbelang. Check ook of het verzekerde bedrag nog hoog genoeg is.

Thuisbatterij

Een vaste thuisbatterij valt bij een koopwoning bijna altijd onder de opstalverzekering. Een losse batterij met stekker kan onder de inboedelverzekering vallen. Bij losse batterijen maakt de plek veel verschil.

Allianz Direct verzekert een losse batterij in huis, een schuur of garage. In de tuin of op de oprit is deze niet verzekerd. ANWB ziet een plug-in thuisbatterij in de woning als inboedel.

Bij a.s.r. kan je losse batterij ook in de tuin verzekerd zijn. Voor diefstal gelden dan wel extra voorwaarden. Univé verzekert een losse batterij in huis en bijgebouwen. Heb je ook een buitenshuisdekking? Die geldt dan ook voor de thuisbatterij met stekker.

Lees ook: Thuisbatterij verzekeren

Laadpaal en laadkabel

Een vaste laadpaal op je eigen terrein valt meestal onder de opstalverzekering. Dit geldt ook voor een wallbox.

Heb je een thuislaadpunt met een losse kabel. Dan hoort de kabel bij je inboedel. Je inboedelverzekering verzekert de kabel alleen als je die binnen bewaart. Laat je de kabel op de oprit liggen en wordt die gestolen. Dan vergoedt de inboedelverzekering de schade niet.

Een losse laadkabel in je auto kan verzekerd zijn via je inboedelverzekering of autoverzekering. Controleer dit als je een elektrische auto koopt. De kabel moet wel altijd uit het zicht liggen.

Huur je je woning of woon je in een koopappartement? Dan kan een zelf betaalde laadpaal onder het huurders- of eigenaarsbelang vallen.

Bij losse laadapparatuur maakt de plaats opnieuw verschil. Allianz Direct verzekert deze in huis, een schuur of garage. Bij a.s.r. kan inboedel in een afgesloten tuin onder voorwaarden wel verzekerd zijn tegen diefstal.

Lees meer: Laadpaal verzekeren