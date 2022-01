Een robotgrasmaaier maait automatisch je gazon. Wat een gemak. Maar welke grasmaairobot koop je? Wij helpen je kiezen.

Robotgrasmaaiers getest

Of je nu een Bosch robotgrasmaaier of een Gardena robotgrasmaaier, of eentje van Black+Decker of Worx zoekt, wij hebben ze getest. In de test beoordelen we de grasmaaiers o.a. op hoe ze verschillende soorten gras maaien, hoe makkelijk ze in gebruik zijn en op het lawaai en energieverbruik.

Maairobot kopen

Robotmaaiers zijn er voor verschillende gazongroottes. Een grasrobot voor een gazon van 1000 m² is niet krachtiger is dan eentje voor 500 m². De maaier en de accu zijn hetzelfde, maar in de doos zit meer begrenzingsdraad.

Je kunt ook een robotgrasmaaier zonder draad kopen, maar die zijn alleen geschikt voor kleine gazons.

Robotgrasmaaiers vergelijken

Vergelijk de robot grasmaaiers op maaibreedte, maaihoogte, of hij kan mulchen, de beveiliging en of je de gazonrobot kan bedienen met een app.