Een Zzzoo-babymatras is bedoeld voor een babyledikant of peuterbed. Zzzoo was voorheen bekend als ABZ. We testen verschillende Zzzoo-matrassen, ook modellen met Airgosafe-topper.

Zzzoo-babymatras en Airgosafe-topper getest

Zzzoo is de nieuwe naam van het bekende babymatrassenmerk ABZ. We testen verschillende modellen van het merk. Daar zitten matrassen voor babyledikanten en peuterbedden bij. De matrassen van Zzzoo worden ook vaak verkocht met een Airgosafe-topper. We testen ook de combinatie van Zzzoo-matras en Airgosafe-topper.

We kopen babymatrassen zelf en laten ze onderzoeken in een onafhankelijk laboratorium. Veiligheid speelt een grote rol in onze test. We controleren onder meer de hardheid en kijken naar mogelijke beklemmings- en verstikkingsgevaren. Ook testen we de lichaamsondersteuning, vochtventilatie, luchtventilatie, levensduur en het gebruiksgemak. We meten daarnaast hoeveel lichaamswarmte het matras vasthoudt.

Zo zie je welke Zzzoo-babymatrassen goed presteren en waar de verschillen zitten.

Zzzoo-babymatras en Airgosafe-topper kopen

Let eerst op de maat van het bed. Voor een babyledikant is 60x120 cm de meestgebruikte maat. Voor peuterbedden testen we matrassen van 70x140 cm. Het matras moet goed in het bed passen. Te veel ruimte tussen het matras en het bed is een veiligheidsrisico.

Kijk ook naar de matrashoes. Een hoes die je op 60°C kunt wassen, is praktisch bij spuug- en luierongelukjes. Bij die temperatuur worden bacteriën, huisstofmijten en schimmels onschadelijk gemaakt.

Sommige Zzzoo-babymatrassen zijn verkrijgbaar met een Airgosafe-topper. Een goed ventilerende topper maakt een matras volgens onze test niet automatisch veiliger. Kijk daarom altijd naar de volledige testresultaten.

Zzzoo-babymatrassen vergelijken

Zzzoo heeft verschillende soorten babymatrassen. De vulling verschilt per model. Er zijn matrassen met volschuim, modellen met pocketvering en andere binnenveringen. Ook verschilt het of er een Airgosafe-topper bij zit.

In de vergelijker kun je zien welke Zzzoo-babymatrassen goed worden beoordeeld op:

Veiligheidstests

Lichaamsondersteuning

Wasbaarheid van de matrashoes

Vochtventilatie

Luchtventilatie

Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de totaalscore. De scores per testonderdeel laten zien waar een Zzzoo-matras sterk of minder sterk in is. Zo kun je modellen vergelijken op eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. Een matras kan bijvoorbeeld goed ondersteunen, maar minder goed scoren op ventilatie. Daarom kijken we naar alle testonderdelen en niet naar 1 eigenschap.

Vergelijk ook de testresultaten. Zo zie je welk Zzzoo-babymatras en Airgosafe-topper passen bij je wensen en het bed van je kind.