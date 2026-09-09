Online fraude of cybercrime

Online fraude is een vorm van cybercrime. Of je schade vergoed krijgt, hangt af van wat er precies is gebeurd. Soms kun je terecht bij je bank. Zo niet, dan hangt het af van de situatie of je bij je verzekeraar terecht kan.

Een cyberverzekering biedt praktische hulp bij cybercrime. Soms vergoedt deze verzekering ook financiële schade.

Bij sommige verzekeraars zit de cyberdekking standaard in de inboedelverzekering. Bij andere verzekeraars kun je deze dekking extra afsluiten.

Voor financiële schade geldt meestal een maximumbedrag. Soms geldt ook een apart maximum per soort online criminaliteit.

Niet elke inboedelverzekeraar biedt een cyberdekking aan. Er zijn ook verzekeraars met een losse cyberverzekering.

Lees meer over:

Verzeker je tegen cybercriminaliteit

Wat vergoedt je verzekering bij online fraude?

Een cyberverzekering of -dekking vergoedt niet alle financiële schade door online fraude. Wij onderzochten de dekking bij 4 vormen van online fraude.

Babbeltruc: gestolen of zelf meegegeven?

Bij een babbeltruc probeert een oplichter met een smoes je woning binnen te komen of spullen mee te krijgen. Voor de inboedelverzekering maakt het uit hoe je spullen verdwijnen.

Diefstal

Neemt iemand ongemerkt spullen uit je woning mee? Dan zien verzekeraars dit meestal als gewone diefstal. Diefstal uit je woning is meestal verzekerd via de inboedelverzekering. Braaksporen zijn vaak niet nodig.

Zelf meegegeven

Geef je zelf spullen mee? Bijvoorbeeld aan een nepagent die ze 'veilig wil stellen'? Dan zien verzekeraars dit als oplichting. Deze schade valt vrijwel nooit onder de inboedelverzekering.

De Goudse vergoedt deze schade wel bij de allrisk-inboedelverzekering.

Auto gestolen zonder sleutel

Veel nieuwe auto's hebben keyless entry. De auto opent dan als de autosleutel in de buurt is.

Criminelen kunnen het draadloze signaal van de sleutel opvangen en versterken. Zo kunnen ze de auto openen en starten zonder de sleutel.

De meeste autoverzekeraars vergoeden sleutelloze autodiefstal als je beperkt casco (WA+) of allrisk verzekerd bent. Deze diefstal is meestal niet verzekerd bij Bovag, Bovemij, Lancyr, Neerlandse, Univé, Vereniging Eigen Huis en Zero.

Controleer ook de beveiligingseisen van je verzekeraar. Bij auto’s met een hoog diefstalrisico kunnen extra eisen gelden. Dat geldt soms ook voor auto's met keyless entry. Een goedgekeurd beveiligingssysteem kan bijvoorbeeld verplicht zijn.

Voldoe je niet aan de beveiligingseisen? Dan kan de verzekeraar bij diefstal de vergoeding weigeren.

Slim alarmsysteem gehackt

Slimme alarmsystemen, camera's of digitale sloten zijn vaak via een app te bedienen. Ook deze apparaten kunnen worden gehackt.

Schakelt een inbreker je alarm uit via een hack? Dan blijft diefstal bij veel woonverzekeringen verzekerd. Dat kan anders zijn als je verzekeraar beveiligingseisen stelt. Bijvoorbeeld als je veel of dure spullen hebt.

Univé, Klaverblad en Vereniging Eigen Huis stellen soms eisen aan de beveiliging. Bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis gelden die niet standaard. Ze kunnen wel gelden als je je spullen voor een hoger bedrag wilt verzekeren. Vaak gaat het dan om diefstalgevoelige spullen.

Soms moet je aantonen dat het alarmsysteem aanstond. Dat geldt bijvoorbeeld bij Univé. Kun je dat niet aantonen? Dan kan de verzekeraar je claim afwijzen.

Skimming, bank, reisverzekering of cyberverzekering?

Bij skimming lezen criminelen je bankpasgegevens uit bij een geld- of betaalautomaat. Vaak proberen ze ook je pincode te achterhalen. Met die gegevens kunnen ze je pas namaken en geld opnemen.

Skimming komt in Nederland bijna niet meer voor. In het buitenland gebeurt het nog wel. Neem bij schade eerst contact op met je bank. Mogelijk vergoedt de bank het gestolen bedrag.

Vergoedt de bank niet en gebeurde de skimming tijdens je vakantie? Dan biedt de reisverzekering soms dekking. Vereniging Eigen Huis en Klaverblad vergoeden deze schade als geld is meeverzekerd bij de bagagedekking.

Kun je niet bij je bank of reisverzekering terecht? Dan biedt een cyberverzekering soms uitkomst. Dat geldt voor Nationale-Nederlanden en Vereniging Eigen Huis. Controleer altijd eerst of je bank de schade vergoedt.