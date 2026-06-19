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Zwarte koelkasten

Laatste update van de test: 19 juni 2026|

Een stijlvolle zwarte koelkast in je keuken? Bij ons zie je welke zwarte koelkasten goed koelen. En ook wat goede zwarte koel-vrieskasten zijn. Zo houd je je eten en drinken goed koud en vers in stijl.

Keuzehulp

  • Primo PR121FR
    PrimoPR121FR
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|88 liter
  • Primo PR177FR
    PrimoPR177FR
    Koelvriescombi|Vrijstaand|80 liter
  • Exquisit KS16-V-040EB
    ExquisitKS16-V-040EB
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|127 liter
  • Beko TSE1285NG
    BekoTSE1285NG
    Koelvriescombi|Vrijstaand|114 liter
  • Koenic KFK 121 C B
    KoenicKFK 121 C B
    Koelvriescombi|Vrijstaand|109 liter
  • Wisberg WBTTKV55DB
    WisbergWBTTKV55DB
    Koelvriescombi|Vrijstaand|109 liter
  • LG GBBS322CEV
    LGGBBS322CEV
    Koelvriescombi|Vrijstaand|375 liter
  • Samsung RB38C7B5AB1
    SamsungRB38C7B5AB1
    Koelvriescombi|Vrijstaand|387 liter
  • Bosch KGN39OCAF
    BoschKGN39OCAF
    Koelvriescombi|Vrijstaand|363 liter
  • Siemens KG39N2XAG
    SiemensKG39N2XAG
    Koelvriescombi|Vrijstaand|363 liter

    € 1.610,-

    Richtprijs

  • Inventum KK1850B
    InventumKK1850B
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|362 liter
  • LG GLM71MCCSF
    LGGLM71MCCSF
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|386 liter
  • Siemens KG39NXXBF
    SiemensKG39NXXBF
    Koelvriescombi|Vrijstaand|363 liter

    € 1.200,-

    Richtprijs

  • Samsung RB38C605CB1
    SamsungRB38C605CB1
    Koelvriescombi|Vrijstaand|390 liter
  • Samsung RB53DG706AB1
    SamsungRB53DG706AB1
    Koelvriescombi|Vrijstaand|538 liter
  • Tomado TLT4702B
    TomadoTLT4702B
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|93 liter
  • Inventum KK550B
    InventumKK550B
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|131 liter
  • Inventum KV1500B
    InventumKV1500B
    Koelvriescombi|Vrijstaand|174 liter

De beste zwarte koelkast

Om te zien welke zwarte koelkasten het beste zijn, onderwerpen we ze aan grondige tests. We meten hoe nauwkeurig ze de ingestelde temperatuur halen. Ook onderzoeken we hoe snel ze boodschappen koelen. Bij koel-vrieskasten testen we ook hoe snel het vriesgedeelte producten invriest.

Een koelkast staat dag en nacht aan. Daarom meten we hoeveel energie elk model gebruikt. Verder beoordelen we het gebruiksgemak, de duurzaamheid en het geluid. Zo zie je welke zwarte koelkast goed presteert op de punten die jij belangrijk vindt.

Zwarte koelkast kopen

Let bij het kopen van een zwarte koelkast niet alleen op het uiterlijk. Bepaal eerst welk type koelkast in je keuken past. Je hebt keuze uit vrijstaande koelkasten, koel-vriescombinaties en Amerikaanse koelkasten.

Kijk ook naar de afmetingen en inhoud. Een grote zwarte koel-vriescombinatie biedt veel ruimte, maar neemt ook meer plek in. Kies daarom een formaat dat past bij je huishouden en keuken.

Let daarnaast op het energiegebruik. Op het energielabel staan de energieklasse, het jaarlijkse energieverbruik en het geluidsniveau. Een zuinige koelkast kan je energiekosten beperken.

Wil je weinig omkijken hebben naar het vriesgedeelte? Kijk dan naar een zwarte koelkast met No frost. Deze techniek voorkomt ijsvorming, waardoor je de vriezer niet zelf hoeft te ontdooien.

Zwarte koelkasten vergelijken

Zwarte koelkasten verschillen in formaat, indeling, functies en prestaties. In de vergelijker selecteer je bijvoorbeeld een kleine vrijstaande koelkast of een model met vriezer. Ook kun je kiezen uit een kastmodel, tafelmodel of Amerikaanse koelkast in het zwart.

Vergelijk zwarte koelkasten onder meer op:

  • Koelkasttype
  • Afmetingen en inhoud
  • Prijs
  • Energiegebruik
  • Geluid
  • Koel- en vriesprestaties

Door het bekijken en vergelijken van onze testresultaten zie je hoe goed zwarte koelkasten koelen en vriezen. En hoe zuinig en stil ze zijn. Zo vind je een zwarte koelkast die past bij je keuken en wensen.

Koelkasten per merk