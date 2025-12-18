Accu & lader

Welke accuboormachine heeft een goede accu en lader? Wij testen onder andere hoe lang de accu meegaat, hoe snel hij oplaadt en hoeveel capaciteit hij behoudt. Bekijk de testresultaten.

De beste accuboormachine met goede accu en lader

Een goede accuboormachine heeft een accu die lang meegaat en snel oplaadt. Maar niet elke accu werkt even goed. Daarom testen we hoe lang je met een accuboormachine kunt boren en schroeven op 1 acculading.

We meten ook hoe lang je kunt werken na 15 minuten opladen. Daarnaast beoordelen we de oplaadtijd en zelfontlading. Dat is hoeveel energie een accu verliest als je hem niet gebruikt.

In een levensduurtest laden en ontladen we de accu 300 keer. Zo meten we hoeveel capaciteit de accu verliest. In onze vergelijker zie je welke accuboormachines goed scoren op accu en lader.

Accuboormachine met goede accu kopen

Let als je een accuboormachine koopt op de accucapaciteit. Die drukken fabrikanten uit in ampère-uur (Ah). Hoe hoger de capaciteit, hoe langer je in principe kunt werken. Een hogere accucapaciteit betekent niet automatisch dat de boormachine beter presteert of dat de accu van betere kwaliteit is. Voor normaal thuisgebruik is 1,5 tot 2,5 Ah meestal voldoende.

Controleer ook hoeveel accu's en welke lader je krijgt. Met 2 accu's kun je doorwerken terwijl de andere oplaadt. Sommige machines worden zonder accu of lader verkocht.

Heb je al accugereedschap? Controleer dan of je dezelfde accu voor boormachine en ander gereedschap kunt gebruiken. Let op het merk, de spanning (het voltage) en het accusysteem.

Accuboormachines vergelijken op accu en lader

In onze vergelijker zie je welke accuboormachines goed scoren op accu en lader. Vergelijk de testresultaten en kijk ook naar andere eigenschappen, zoals:

Accucapaciteit en spanning (voltage)

Aantal meegeleverde accu's

Hoe goed de machine boort en schroeft

Stevigheid en veiligheid

Je kunt ook modellen van verschillende merken vergelijken, zoals Bosch, Makita en Black+Dekker.

Met de testresultaten ontdek je welke accuboormachine een goede accu en lader heeft én past bij jouw klussen.