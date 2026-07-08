icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen

Mini-speakers

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Een mini speaker neem je makkelijk mee en neemt weinig ruimte in. Wij testen mini bluetooth speakers op geluid, accuduur en gebruiksgemak. Vergelijk ze zelf.

Keuzehulp

  • Ikea Kallsup
    IkeaKallsup
    Bluetooth / met accu|Mini|0,19 kg

    € 5,-

    Richtprijs

  • JBL Go 5 wit
    JBLGo 5 wit
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • JBL Go 5 paars
    JBLGo 5 paars
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • JBL Go 5 squad
    JBLGo 5 squad
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • JBL Go 5 blauw
    JBLGo 5 blauw
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • JBL Go 5 zwart
    JBLGo 5 zwart
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • JBL Go 5 roze
    JBLGo 5 roze
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • JBL Go 5 rood
    JBLGo 5 rood
    Bluetooth / met accu|Mini|0,23 kg
  • Bose SoundLink Micro (2e gen.) zwart
    BoseSoundLink Micro (2e gen.) zwart
    Bluetooth / met accu|Mini|0,33 kg
  • Bose SoundLink Micro (2e gen.) blauw
    BoseSoundLink Micro (2e gen.) blauw
    Bluetooth / met accu|Mini|0,33 kg
  • Bose SoundLink Micro (2e gen.) beige
    BoseSoundLink Micro (2e gen.) beige
    Bluetooth / met accu|Mini|0,33 kg
  • House of Marley Jammin
    House of MarleyJammin
    Bluetooth / met accu|Mini|0,21 kg
  • Teufel Boomster Go (2025)
    TeufelBoomster Go (2025)
    Bluetooth / met accu|Mini|0,36 kg
  • JBL Go Essential 2 zwart
    JBLGo Essential 2 zwart
    Bluetooth / met accu|Mini|0,18 kg
  • JBL Go Essential 2 rood
    JBLGo Essential 2 rood
    Bluetooth / met accu|Mini|0,18 kg
  • JBL Go Essential 2 blauw
    JBLGo Essential 2 blauw
    Bluetooth / met accu|Mini|0,18 kg
  • Ultimate Ears Miniroll grijs
    Ultimate EarsMiniroll grijs
    Bluetooth / met accu|Mini|0,28 kg
  • Ultimate Ears Miniroll zwart
    Ultimate EarsMiniroll zwart
    Bluetooth / met accu|Mini|0,28 kg

De beste mini speaker

Een klein formaat, maar hoe zit het met het geluid? We testen mini speakers op dezelfde manier als andere draadloze speakers. Geluidskwaliteit telt daarbij het zwaarst mee. Een luisterpanel beoordeelt onder meer de geluidsbalans, vervorming en dynamiek.

Ook kijken we hoe hard een speaker kan zonder dat het geluid vervormt. Vooral goede lage tonen zijn voor zo’n kleine speaker een uitdaging. Daarnaast testen we de accuduur en het gebruiksgemak. Zo ontdek je welke mini bluetooth speakers ondanks hun formaat goed presteren.

Mini speaker kopen

Een mini speaker is handig voor onderweg. Je stopt hem makkelijk in je tas en zet hem thuis zonder moeite op een plank of bureau. Wil je vooral thuis muziek luisteren? Dan kan een grotere bluetooth speaker beter bij je passen. Die geeft vaak een voller geluid.

Neem je de speaker mee naar het park, strand of zwembad? Kijk dan of hij tegen water kan. Ook de accu is belangrijk. Sommige portable speakers houden het een stuk langer vol dan andere.

Merken als JBL, Bose en Marshall maken compacte bluetooth speakers. Kijk niet alleen naar het merk. De verschillen in geluid, accuduur en gebruiksgemak kunnen groot zijn.

Mini speakers vergelijken

De ene mini speaker is de andere niet. We hebben hier voor je het formaat Mini geselecteerd. Mogen ze iets groter zijn, tussen het formaat van een pakje boter en twee pakken melk in, selecteer dan ook Klein. Daarna vergelijk je de speakers op eigenschappen die voor jou belangrijk zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Streamingopties
  • Waterbestendigheid
  • Gewicht

Bekijk en vergelijk ook de testoordelen voor:

  • Geluidskwaliteit
  • Accuduur
  • Gebruiksgemak

Wil je een lichte wireless speaker voor onderweg? Of zoek je vooral goed geluid in een klein formaat? Vergelijk de eigenschappen en onze testresultaten. Zo vind je de mini bluetooth speaker die bij jouw gebruik past. En bekijk de prijs-kwaliteitverhouding voor een goede mini-speaker voor een goede prijs.

Draadloze speakers per merk