Is laptop van de zaak wel verzekerd?

Nieuws|Nu we massaal thuiswerken, is de kans op een ongelukje met de laptop van de zaak groter dan normaal. Bij de ene inboedelverzekeraar ben je daar een stuk beter voor verzekerd dan bij de andere.

Verantwoordelijkheid werkgever

De verantwoordelijkheid voor bedrijfsapparatuur ligt in de regel bij de werkgever. Al staat in de meeste gebruiksovereenkomsten wel dat je aansprakelijk kunt zijn voor schade of diefstal. Bijvoorbeeld bij verwijtbare nalatigheid of roekeloze omgang.

Niet verzekerd

De meeste inboedelverzekeraars gaan hierin mee. 'In de meeste gevallen is de werkgever natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor schade aan zijn spullen. Wij verzekeren spullen van de werkgever niet’, zo laat Centraal Beheer bijvoorbeeld weten.

Coulance tijdens corona

Tijdens de coronacrisis kent Centraal Beheer wel een coulanceregeling. ‘Het kan zijn dat kleine ondernemers dit niet goed hebben geregeld. Als de klant dan problemen krijgt, zijn we coulant. Maar we promoten dit niet.’

Elders wél verzekerd

Bij concurrent Aon zijn de geleende of gehuurde spullen van je werkgever wél verzekerd op de inboedelverzekering. Dit geldt ook voor de spullen die meeverzekerde gezinsleden in bruikleen hebben van hun werkgever(s). De spullen moeten zich wel in je woonhuis bevinden.

Je eigen spullen

Eigen spullen vallen wel onder je inboedelverzekering. Maar veel verzekeraars hebben de dekking van mobiele apparatuur flink uitgekleed. Dus voor laptops en mobiele telefoons.

Controleer daarom de voorwaarden van jouw inboedelverzekering goed. Of maak duidelijke afspraken met je werkgever voor het geval dat jouw spullen tijdens het thuiswerken kapot gaan.

Maandelijkse vergoeding

Het komt voor dat werkgevers hun medewerkers een maandelijkse vergoeding geven voor gebruik van eigen apparatuur. Daarmee kopen ze schade, onderhoud en slijtage af.

