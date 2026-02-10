Een KitchenAid-keukenmachine helpt bij het mixen, kneden en kloppen van ingrediënten. Wij vergelijken de machines op prestaties, gebruiksgemak en mogelijkheden.

KitchenAid-keukenmachines getest

KitchenAid is een bekend merk voor keukenmachines. In onze test vergelijken we KitchenAid-keukenmachines met modellen van andere merken. Alle tests voeren we uit in een professioneel laboratorium. We testen elk apparaat op dezelfde manier. Daardoor kun je de resultaten goed met elkaar vergelijken.

We testen keukenmachines op vaste onderdelen voor voedsel bereiden. We kloppen onder meer slagroom, mengen cakebeslag en kneden witbrooddeeg. Bij elke bereiding kijken we naar het resultaat en de tijd die de machine nodig heeft.

Bij mixen beoordelen we of het beslag goed gemend is en of het vrij van klontjes is. Bij brooddeeg kijken we naar de kwaliteit van het deeg, het rijzen en het gebakken brood. We testen dit met lichte witbroodmix. Bij kloppen meten we het volume van eiwit en slagroom. Ook beoordelen we mayonaise en kijken we hoe slagroom en mayonaise eruitzien na 1 dag in de koelkast.

Daarnaast kijken we naar gebruiksgemak, geluid, degelijkheid en energiegebruik in de standby-stand. Zo zie je niet alleen welke KitchenAid-keukenmachine goed presteert, maar ook welk model prettig werkt in de keuken.

KitchenAid-keukenmachine kopen

Let bij het kopen van een KitchenAid-keukenmachine eerst op wat je ermee wilt maken. Bak je vaak brood of pizza? Kijk dan naar de resultaten voor deeg kneden. Maak je vooral taarten of cakes? Let dan op mengen en kloppen. De inhoud van de kom speelt ook mee. Een grote kom is handig als je vaak voor meerdere mensen bakt.

Controleer welke KitchenAid-keukenmachine accessoires je krijgt. Denk aan een deeghaak, menghaak of garde. Sommige modellen werken met extra opzetstukken. Daarmee breid je de machine uit, bijvoorbeeld voor snijden of raspen. Niet elk accessoire past op elk model. Let daarom ook op passende KitchenAid-keukenmachine onderdelen.

Kleur verschilt per uitvoering. Je vindt bijvoorbeeld een KitchenAid-keukenmachine groen of een KitchenAid-keukenmachine zwart. Sommige modellen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren.

KitchenAid-keukenmachines vergelijken

In de vergelijker vergelijk je KitchenAid-keukenmachines met elkaar en met andere merken. Je filtert bijvoorbeeld op prijs, functies, kominhoud, formaat, gewicht, opties, kleur en verkrijgbaarheid.

De Artisan-lijn is een bekende serie van KitchenAid. We hebben verschillende modellen uit deze serie getest. Vergelijk een KitchenAid-keukenmachine Artisan met andere KitchenAid-modellen en keukenmachines van andere merken.

Zo zie je hoe KitchenAid scoort op onderdelen die voor jou belangrijk zijn. Door testresultaten en eigenschappen naast elkaar te zetten, vind je de KitchenAid-keukenmachine die past bij jouw keuken en gebruik.