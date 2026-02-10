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Bourgini-keukenmachine

Laatste update van de test: 10 februari 2026|

Een Bourgini-keukenmachine helpt bij het mixen, kneden en kloppen van ingrediënten. Wij vergelijken de machines op prestaties, gebruiksgemak en mogelijkheden.

Keuzehulp

  • Blumill SL-9831 Black Rose Gold
    BlumillSL-9831 Black Rose Gold
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Metallic Blue
    BlumillSL-9831 Metallic Blue
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Metallic Champagne
    BlumillSL-9831 Metallic Champagne
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Black Chrome
    BlumillSL-9831 Black Chrome
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    BourginiKitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    BourginiKitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    Keukenmachine|5,7 l|1500 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18471NL
    MagimixCS 4200XL 18471NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18473NL
    MagimixCS 4200XL 18473NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18474NL
    MagimixCS 4200XL 18474NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    € 450,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18470NL
    MagimixCS 4200XL 18470NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    € 450,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 85424NL
    MagimixCS 4200XL 85424NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4047 1200W
    KitchenBrothersKB4047 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4046 1200W
    KitchenBrothersKB4046 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Rood
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Rood
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Grijs
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Grijs
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Zwart
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Zwart
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Princess 220138
    Princess220138
    Keukenmachine|5,1 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • JAP Appliances Mastermix keukenmachine
    JAP AppliancesMastermix keukenmachine
    Keukenmachine|5,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Bourgini-keukenmachines getest

Wij testen Bourgin-keukenmachines op verschillende onderdelen. We beoordelen hoe goed de machine ingrediënten mixt, deeg kneedt en mengsels klopt. Daarbij kijken we ook naar de snelheid en het resultaat van de bereidingen.

Gebruiksgemak speelt een grote rol in de test. We onderzoeken hoe makkelijk je de standen instelt, accessoires verwisselt en de keukenmachine verplaatst of opbergt. Ook bekijken we of de machine stevig blijft staan tijdens gebruik. Daarnaast beoordelen we hoe eenvoudig je de losse onderdelen schoonmaakt. Sommige accessoires mogen in de vaatwasser. Dat scheelt tijd na het bakken.

In onze vergelijker zie je hoe Bourgini-keukenmachines scoren ten opzichte van andere merken. Zo vergelijk je eenvoudig prestaties, gebruiksgemak en eigenschappen.

Bourgini-keukenmachine kopen

Welke Bourgini-keukenmachine bij je past, hangt af van wat je vaak maakt in de keuken. Voor stevig brooddeeg heb je meer vermogen nodig dan voor beslag of slagroom. Maak je regelmatig grote hoeveelheden? Dan is een ruime mengkom handig.

Ook het formaat van de machine speelt mee. Een compact model neemt minder plek in op het aanrecht of in een keukenkastje. Let daarnaast op het gewicht als je de keukenmachine vaak wilt verplaatsen.

Bourgini-keukenmachines vergelijken

In onze vergelijker zet je keukenmachines van Bourgini naast modellen van andere merken. Je vergelijkt ze op verschillende eigenschappen. Je kunt filteren op ‘Goed beoordeeld op’. Zo zie je welke Bourgini-keukenmachines goed scoren op gebruiksgemak, degelijkheid en voedsel bereiden. Met het filter ‘Aanbevolen voor’ vind je eenvoudig modellen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld slagroom kloppen, brooddeeg kneden of mayonaise maken.

Keukenmachines per merk