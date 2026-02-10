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Kenwood-keukenmachine

Laatste update van de test: 10 februari 2026|

Een Kenwood-keukenmachine helpt bij het mixen, kneden en kloppen van ingrediënten. We vergelijken de machines op prestaties, gebruiksgemak en mogelijkheden.

Keuzehulp

  • Kenwood GO KZM35.000GY
    KenwoodGO KZM35.000GY
    Keukenmachine|4,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood GO KZM35.000RD
    KenwoodGO KZM35.000RD
    Keukenmachine|4,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Prospero+ KHC29A.R0SI
    KenwoodProspero+ KHC29A.R0SI
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Prospero+ KHC29A.X0SI
    KenwoodProspero+ KHC29A.X0SI
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750BK
    KenwoodkMix KMX750BK
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750ARD
    KenwoodkMix KMX750ARD
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750AWH
    KenwoodkMix KMX750AWH
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Chef KVC3110S
    KenwoodChef KVC3110S
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Chef KVC3100S
    KenwoodChef KVC3100S
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood KVL85.124SI Titanium Chef Baker XL
    KenwoodKVL85.124SI Titanium Chef Baker XL
    Keukenmachine|7,1 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.004SI
    KenwoodTitanium Chef Patissier XL KWL90.004SI
    Keukenmachine|7,1 l|1730 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.124SI
    KenwoodTitanium Chef Patissier XL KWL90.124SI
    Keukenmachine|7,1 l|1730 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Titanium Chef Baker KVC65.001WH
    KenwoodTitanium Chef Baker KVC65.001WH
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Titanium Chef Baker XL KVL85.004BK
    KenwoodTitanium Chef Baker XL KVL85.004BK
    Keukenmachine|7,1 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Titanium Chef Baker XL KVL85.004SI
    KenwoodTitanium Chef Baker XL KVL85.004SI
    Keukenmachine|7,1 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX760ABL
    KenwoodkMix KMX760ABL
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX760GR
    KenwoodkMix KMX760GR
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX760ABC
    KenwoodkMix KMX760ABC
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Kenwood-keukenmachines getest

We testen keukenmachines uitgebreid in een professioneel laboratorium. Doordat we elke test voor alle apparaten op dezelfde manier uitvoeren, kun je de resultaten goed vergelijken. Voor elke test kijken we naar het resultaat van de bereiding, de tijd die het bereiden kost en specifieke testonderdelen per apparaat.

Bij beslag en cakemix kijken we of het beslag goed gemengd is, zonder klontjes. Daarvoor maken we onder meer cakebeslag en pannenkoekenbeslag. Bij het kneden van brooddeeg beoordelen we de structuur van het deeg, hoe goed het rijst en het gebakken brood.

Ook testen we hoe goed de machine eiwit, slagroom en mayonaise klopt. Daarbij meten we onder meer het volume en bekijken we hoe stevig het resultaat blijft. Heeft een machine extra functies voor snijden, raspen of hakken? Dan onderzoeken we ook hoe gelijkmatig de plakjes en stukjes zijn.

Kenwood-keukenmachine kopen

Let als je  een Kenwood-keukenmachine koopt op de inhoud van de kom. Bij keukenmachines varieert die meestal van 3 tot 7 liter. Hoeveel je daadwerkelijk kunt bereiden, hangt af van wat je maakt. Voor deeg gebruik je ongeveer de helft van de kominhoud. Voor cake- of pannenkoekenbeslag ligt dat rond de 60 tot 70%. Bij slagroom en eiwit gebruik je minder ruimte omdat het volume tijdens het kloppen sterk toeneemt.

Een grotere kom is handig als je vaak grote hoeveelheden maakt. Voor kleinere porties is een compact model vaak praktischer. Kijk daarnaast naar het formaat en het gewicht van de machine. Een zware machine staat stabieler tijdens het kneden, maar neemt meer ruimte in op het aanrecht.

Controleer ook welke Kenwood-keukenmachine-accessoires standaard worden meegeleverd. Denk aan een garde, deeghaak of blender. Sommige Kenwood keukenmachine onderdelen zijn later los verkrijgbaar. Dat is handig als je de machine wilt uitbreiden met extra functies of nieuwe accessoires.

Kenwood-keukenmachines vergelijken

In onze vergelijker staan verschillende modellen, zoals de Kenwood Go-keukenmachine, de Kenwood Chef-keukenmachine en de Kenwood Prospero+. Sommige modellen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

In onze vergelijker kun je de testresultaten bekijken voor onder andere voedsel bereiden, gebruiksgemak, geluid, degelijkheid en energiegebruik in de stand-by stand. Daarnaast filter je op testresultaten, bijvoorbeeld vanaf een bepaalde score voor eiwit kloppen, brooddeeg kneden en cakemix mengen. Zo zie je snel welke Kenwood-keukenmachine goed aansluit bij jouw gebruik en wensen.

Keukenmachines per merk