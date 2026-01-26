Je recht op een deugdelijke vaatwasser

Voordat je de vaatwasser gaat repareren of vervangen, is het belangrijk om eerst een aantal stappen te doorlopen. Zo onderzoek je waar je mogelijk recht op hebt.

Je vaatwasser (laten) repareren

Heb je geen recht op garantie meer, dan kun je voor reparatie van je vaatwasser kiezen. Afhankelijk van het probleem kies je dan voor zelf repareren of laten repareren.

Je vaatwasser wegdoen

Is reparatie niet (meer) mogelijk? Of wil je je apparaat sowieso wegdoen? Dank hem dan op de juiste manier af.

Nieuwe vaatwasser nodig?

Heb je een nieuwe vaatwasser nodig? Kijk in onze vergelijker of op de pagina 'de Beste vaatwasser' welke bij jou past. Of lees wat de meest betrouwbare merken zijn.