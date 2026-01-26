Elvin Dujardin Expert vaatwassersBijgewerkt op:27 oktober 2026
Voordat je de vaatwasser gaat repareren of vervangen, is het belangrijk om eerst een aantal stappen te doorlopen. Zo onderzoek je waar je mogelijk recht op hebt.
Heb je geen recht op garantie meer, dan kun je voor reparatie van je vaatwasser kiezen. Afhankelijk van het probleem kies je dan voor zelf repareren of laten repareren.
Is reparatie niet (meer) mogelijk? Of wil je je apparaat sowieso wegdoen? Dank hem dan op de juiste manier af.
Heb je een nieuwe vaatwasser nodig? Kijk in onze vergelijker of op de pagina 'de Beste vaatwasser' welke bij jou past. Of lees wat de meest betrouwbare merken zijn.