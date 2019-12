Eerste indruk|LG brengt dit jaar opnieuw een aantal oled tv’s met HDR op de markt. In theorie kan dit prachtig beeld opleveren, maar hoe presteert de televisie in de praktijk?

Update 1-11-2016: Pas op met updaten! Een software update LG OLED55C6V resulteert in slechter geluid. Bekijk het nieuwsbericht om dit probleem te voorkomen of op te lossen.

Conclusie

De LG OLED55C6V is een strak uitziende oled-tv met een gebogen scherm. Dat laatste is wel iets waar je van moet houden, voor de beeldkwaliteit maakt het niet veel verschil. En dat hoeft ook niet, want het beeld is gewoon goed in orde. Ook het geluid klinkt goed. LG gebruikt haar eigen besturingssysteem 'WebOS' voor het Smart TV gedeelte, en dat werkt prettig en snel. Ook de meegeleverde Magic Remote als afstandsbediening combineert prima met WebOS. Zo kun je bijvoorbeeld vlot scrollen en door het menu navigeren. De prijs is helaas wel fors. Er zijn LCD tv’s op de markt die voor minder geld een nóg beter plaatje laten zien.

Beeld en geluid

Deze LG beschikt over een oled-scherm. Bij een oled-scherm geeft elke pixel zelf licht waardoor het contrast vaak erg goed is. Het scherm van deze LG televisie valt daarnaast op door de curve die erin zit. Dat ziet er mooi uit, maar zal niet veel veranderen aan je ervaring wanneer je naar de tv zit te kijken. De kijkhoek van deze LG tv is wel erg goed: het beeld blijft ook duidelijk wanneer je er niet recht voor zit. Het beeld weerspiegelt daarnaast nauwelijks. De beeldkwaliteit van de LG is gewoon goed te noemen, al hebben we het beter gezien op een paar lcd-tv’s. Het beeld is scherp, met een goed contrast. De kleuren ogen soms wel een beetje onnatuurlijk en er zijn soms kleine beeldfoutjes te zien. Het geluid van de LG is in orde. Muziek en spraak klinken goed maar lage tonen klinken vrij zwak. De bas van de speakers is dus niet erg sterk.

HDR

De LG OLED55C6V ondersteunt HDR beeldmateriaal. Dit zijn films of series die extra informatie bevatten over het contrast en de helderheid, in de verschillende delen van het beeld. Zo kan de tv ervoor zorgen dat de donkere tinten nog donkerder worden en de lichte delen nog lichter ogen.

Nu zijn er verschillende manieren om HDR-informatie aan het beeld toe te voegen, zoals HDR10 en Dolby Vision. De OLED55C6V is compatibel met beide technieken. Bij sommige series op Netflix bijvoorbeeld, is de HDR-informatie via Dolby Vision gegenereerd, en daar kan deze tv dus mee overweg. Het is nog onduidelijk welke HDR-techniek de overhand gaat nemen, maar deze tv lijkt hierdoor wel beter voorbereid op de toekomst van HDR.

Er zitten echter ook addertjes onder het gras met HDR. Zo zagen we problemen met de ondertiteling bij sommige HDR televisies, bijvoorbeeld op de Sony KD-55XD9305. Deze televisie maakt geen verschil tussen het (donkerdere) beeld en de lichte ondertiteling en probeert die ondertiteling nog helderder te tonen. Maar daardoor krijgt het hele beeld aan de onderkant van het scherm een lichtere tint wanneer er ondertiteling in beeld komt. Dit is best storend. Gelukkig komt dit probleem niet voor bij deze LG.

Magic remote

Bij de televisie zit een zogenaamde 'Magic Remote'. De afstandsbediening ziet er normaal uit, maar heeft een aantal handigheidjes. Wanneer je de afstandsbediening met je hand snel naar links en rechts beweegt, krijg je een cursor op het scherm te zien. Door de afstandsbediening te wijzen in verschillende richtingen, stuur je de cursor in de gewenste richting. Vooral bij het intypen van teksten (zoals een zoekopdracht in Netflix) is dit erg handig. Ook het scrollwieltje op de afstandsbediening is nuttig. Zo kun je gemakkelijk door webpagina’s of verschillende opties scrollen. Het wieltje is vergelijkbaar met het wieltje van een computermuis.

Daarnaast is deze Magic Remote ook een universele afstandsbediening en kun je er ook andere apparaten mee bedienen, zoals de decoder of blu-rayspeler. Hierdoor voorkom je dat je met meerdere afstandsbedieningen tegelijk aan de slag moet. In het menu van de televisie geef je aan via welke aansluiting het andere apparaat verbonden is met de televisie, en van welk merk het apparaat is. Verder gaat de installatie gemakkelijk door de instructies op het scherm.

WebOS en apps

De LG televisie werkt met WebOS voor zijn smart-tv functionaliteiten. Dit kleurrijke besturingssysteem werkt vlot en prettig. Het hoofdmenu laat onderin het scherm verschillende apps en opties zien. Het is mogelijk om de volgorde van deze apps aan te passen zodat je je favorieten vooraan kunt zetten. Je kunt apps ook verwijderen. Alleen de LG content store en zoekfunctie staan altijd aan het begin en zijn niet te verplaatsen.

Standaard staan onder andere Netflix en YouTube geïnstalleerd. Via de LG content store kun je andere apps downloaden. De content store heeft enkele apps uitgelicht omdat deze goed werken op de televisie. Dat zijn voornamelijk streamingdiensten en nieuwsapps. Onder 'apps en games' vind je nog meer applicaties, maar de meeste gebruikers zullen hier weinig mee doen.

Browser werkt lekker

De webbrowser van deze LG televisie verdient ook de aandacht. Deze werkt erg goed en snel, onder andere dankzij het scrollwieltje op de afstandsbediening waarmee je snel en gemakkelijk door pagina’s navigeert. De browser kan ook video’s afspelen, al werkt zo’n pagina dan wel wat langzamer. Video’s in flash werken helaas niet. Al met al een goede browser voor een Smart TV.

Wanneer je digitale televisie kijkt via de ingebouwde digitale tuner, is het mogelijk om een externe harde schijf aan te sluiten voor het opnemen en pauzeren van tv-programma’s. Tijdens het kijken of via de TV-gids start je gemakkelijk een opname of pauzeer je de uitzending even. Helaas kun je niet zappen zonder de opname te stoppen. Het is dus niet mogelijk om naar een andere zender te kijken dan degene die je aan het opnemen bent.

Prijs

Wij hebben de 140 cm (55 inch) versie bekeken van de OLED55C6V met een richtprijs van rond de €3999. De tv is ook verkrijgbaar in 165 cm (65 inch), de richtprijs van die tv is €5999.