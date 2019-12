Wifi-antennes voor de camping

Eerste indruk|Op de meeste campings is wel wifi, maar vaak is het signaal te zwak om het in jouw tent of caravan te ontvangen. De Consumentenbond kocht 4 externe wifi-antennes en probeerde deze uit op 3 campings; op plaatsen waarbij een notebook geen of slechte wifi-ontvangst had. De betere wifi-antennes zorgden inderdaad voor een groter bereik én een beter signaal. Andere wifi-antennes stelden teleur.