Onderzoek: budgetmerken de voordeligste keuze

Ons onderzoek laat zien dat het prijsverschil tussen A-merken en budgetmerken groeit. A-merken werden sinds september 2023 gemiddeld 16% duurder. Budgetmerken zijn ten opzichte van 3 jaar geleden maar 2% duurder. Ook de keuze voor een supermarkt maakt verschil. Nettorama is voor A-merken gemiddeld het goedkoopst van de 11 vergeleken ketens. Spar is het duurst.

Prijsverschil tussen A-merken en budgetmerken groeit

Voor veel boodschappen betaal je steeds meer. Vooral als je een bekend A-merk koopt. De prijsstijging van A-merken vlakt wel af. Van de 100 onderzochte A-merken stegen er het afgelopen jaar 66 in prijs. Bij 12 merken bleef de gemiddelde prijs gelijk. En 22 merken werden goedkoper.

Bugetmerken werden het afgelopen jaar (periode september 2025 tot september dit jaar) gemiddeld 6% goedkoper. Onder andere rijst, pasta en groenteconserven werden vaak tientallen procenten goedkoper. Helaas werden niet alle budgetmerken goedkoper. Veel koffie- en chocoladeproducten van budgetmerken stegen juist in prijs.

Sommige A-merken fors duurder

Kijk je verder dan de gemiddelde prijsstijgingen, dan zien we grote uitschieters bij bepaalde producten. Zo werd een zak Unox Chinese tomatensoep het afgelopen jaar 36% duurder. Een chocoladereep Verkade extra puur steeg 28% in prijs. Ook producten van Milka, Tony's Chocolonely en Wasa werden flink duurder.

Er waren ook prijsdalingen. Producten van Raak en Coca-Cola werden gemiddeld ruim 10% goedkoper. Ook verschillende producten van Doritos, Fanta, Lassie, Duyvis, Optimel en Appelsientje daalden flink in prijs.

Goed om te weten: bij onze berekeningen houden we rekening met 'krimpflatie'. Fabrikanten verkleinen daarbij de inhoud van een verpakking, zonder dat de prijs evenveel mee daalt.

Bekijk de 50 grootste stijgers en 50 grootste dalers (pdf).

Budgetmerken worden juist flink goedkoper

Bij budgetmerken zien we gemiddeld een prijsdaling. Onder budgetmerken vallen de goedkoopste alternatieven voor A-merken die supermarkten aanbieden. Dat zijn vooral huismerken en soms aparte merken.

Een kilozak macaroni van Albert Heijn daalde bijvoorbeeld van €1,25 naar €0,72. Een pot rode kool met appel van Plus werd goedkoper: van €0,69 naar €0,42.

Bij vergelijkbare A-merken zagen we die daling niet. Een pak Honig-macaroni van 700 gram bleef €1,89. Voor een pot HAK rode kool met appel van 680 gram bleef je €2,99 betalen.

A-merken en budget(huis)merken: zo ontwikkelden de prijzen zich

Aanbiedingen verkleinen het prijsverschil

Het prijsverschil tussen A-merken en budgetmerken wordt steeds groter. Maar er is een belangrijke kanttekening: in ons onderzoek vergelijken we de reguliere prijzen. Aanbiedingen tellen niet mee. A-merken zijn veel vaker in de aanbieding dan budgetmerken.

Uit ons eerdere onderzoek naar bulkaanbiedingen bleek zelfs dat sommige A-merken vaker mét dan zonder korting te koop zijn.

Door aanbiedingen kan het prijsverschil voor koopjesjagers kleiner uitvallen. Tegelijk hebben al die 1+1-acties en andere stapelkortingen een keerzijde. Ze gaan vaak samen met hoge normale prijzen. In Duitsland en Frankrijk komen zulke acties veel minder voor. Daar liggen de gewone prijzen van veel A-merken vaak tientallen procenten lager.

Lees meer over onze actie Een einde aan bulkaanbiedingen

Nettorama goedkoopst voor A-merken

Hoeveel je betaalt voor je boodschappen, ligt niet alleen aan of het een A- of budgetmerk is. Ook bij welke supermarkt je boodschappen doet, maakt verschil. We vergeleken de reguliere prijzen van 150 A-merkproducten bij 11 supermarktketens.

Nettorama is het goedkoopst. De prijzen liggen daar gemiddeld 7% onder het gemiddelde.

is het goedkoopst. De prijzen liggen daar gemiddeld 7% onder het gemiddelde. Dirk en Vomar volgen met prijzen die gemiddeld 6% lager liggen.

volgen met prijzen die gemiddeld 6% lager liggen. Ook Hoogvliet is relatief goedkoop, met prijzen die 5% onder het gemiddelde liggen.

is relatief goedkoop, met prijzen die 5% onder het gemiddelde liggen. De grote ketens Albert Heijn, Jumbo en Plus zitten dicht bij elkaar. Hun prijzen liggen gemiddeld 1 tot 2% boven het gemiddelde.

zitten dicht bij elkaar. Hun prijzen liggen gemiddeld 1 tot 2% boven het gemiddelde. Spar is juist het duurst. Daar betaal je voor dezelfde A-merken gemiddeld 13% meer dan gemiddeld.

is juist het duurst. Daar betaal je voor dezelfde A-merken gemiddeld 13% meer dan gemiddeld. Ook Poiesz is relatief duur, met prijzen die 5% boven het gemiddelde liggen.

Supermarkt Goedkoper of duurder dan gemiddeld Nettorama - 7% Dirk - 6% Vomar - 6% Hoogvliet - 5% DekaMarkt - 1% Jumbo + 1% Plus + 2% Picnic + 2% Albert Heijn + 2% Poiesz + 5% Spar + 13%

* Prijspeiling van 11 supermarktketens, peildatum 25 augustus 2026. Exclusief aanbiedingen.

Bekijk de lijst met 150 A-merkproducten (pdf)

Ook Aldi en Lidl hebben goedkope A-merken

Aldi en Lidl ontbreken in de vergelijking van 11 supermarktketens. Hun vaste assortiment A-merken is te klein om ze op dezelfde manier te vergelijken. Aldi breidde het vaste assortiment het afgelopen jaar uit van zo'n 150 naar 180 A-merken. Bij Lidl verdubbelde het assortiment tot ruim 300 A-merken.

De A-merken die deze discounters verkopen, zijn vaak voordelig. Bij Lidl liggen de prijzen bijna op het niveau van de goedkoopste supermarkten uit ons onderzoek. Bij Aldi is het gemiddelde voordeel iets kleiner.

Toch blijven budgetmerken volgens Aldi en Lidl de basis van hun assortiment. Ook bij deze supermarkten zijn budgetmerken meestal de voordeligste keuze.

Supermarkten wijzen op verschillende oorzaken

We vroegen supermarkten waarom A-merken de afgelopen jaren sterker in prijs stegen dan huismerken.

Plus herkent dat het prijsverschil groter is geworden. Ook Dirk herkent het beeld op hoofdlijnen. Volgens Dirk verschillen prijsontwikkelingen sterk per product en leverancier. Dat komt onder meer door productie-, grondstof-, verpakkings- en transportkosten.

Albert Heijn zegt bij huismerken meer grip te hebben op de kosten. Ook sluiten supermarkten contracten met leveranciers op verschillende momenten af. Daardoor kunnen prijsverschillen ontstaan.

Jumbo wijst wijst op de rol van fabrikanten van A-merken. Volgens de supermarkt is onduidelijk hoe hun prijzen zijn opgebouwd.

Picnic herkent onze conclusie niet als aanbiedingen worden meegerekend. Volgens de online supermarkt stegen de prijzen van A-merken inclusief kortingen minder hard. Daardoor zouden huismerken in verhouding juist sterker in prijs zijn gestegen. Picnic vindt het wel opmerkelijk dat de prijsverschillen tussen A-merken en huismerken met vergelijkbare ingrediënten en receptuur vaak enorm zijn.

Van andere supermarkten kregen we weinig duidelijkheid. Nettorama wilde niet reageren en Hoogvliet kon geen inhoudelijke reactie geven. DekaMarkt, Spar, Poiesz en Vomar reageerden niet op onze vragen.