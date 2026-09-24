Overwaarde opnemen als 60-plusser: alle opties
Als 60-plusser kun je de overwaarde van je huis op verschillende manieren opnemen. Een aflossingsvrije hypotheek is vaak gunstig. Soms past een verzilverhypotheek beter. De overwaarde per maand ontvangen zoals bij Behouden Huis kan ook. Bekijk alle mogelijkheden, met de voor- en nadelen per optie.
Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:6 oktober 2026
- Welke mogelijkheden heb je om overwaarde op te nemen?
- Overwaarde opnemen met een hypotheek of lening
- Huis verkopen, er blijven wonen en maandelijks geld ontvangen
- Huis verkopen en terughuren