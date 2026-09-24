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Overwaarde opnemen als 60-plusser: alle opties

Als 60-plusser kun je de overwaarde van je huis op verschillende manieren opnemen. Een aflossingsvrije hypotheek is vaak gunstig. Soms past een verzilverhypotheek beter. De overwaarde per maand ontvangen zoals bij Behouden Huis kan ook. Bekijk alle mogelijkheden, met de voor- en nadelen per optie.
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:6 oktober 2026

Overwaarde opnemen als 60-plusser

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