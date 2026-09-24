icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Review Welvarend Wonen: ontvang de overwaarde zonder te verhuizen

Met Welvarend Wonen kun je de overwaarde van je huis opnemen zonder te verhuizen. Je verkoopt je huis maar je mag er levenslang blijven wonen. De overwaarde krijg je maandelijks uitgekeerd. Is Welvarend Wonen een goede keuze? Lees over de voordelen, risico's en gevolgen voor box 3. Bekijk ook de andere mogelijkheden. 
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:2 oktober 2026

Review Welvarend Wonen

Wat zijn de nadelen van Welvarend Wonen?

 

  • Je krijgt 80% van je woningwaarde als je de einddatum haalt. Overlijd je al na enkele jaren, dan ontvang je maar een klein deel. Doorbetaling aan erfgenamen is mogelijk, maar dat verlaagt je maandelijkse uitkering.
  • Je profiteert niet meer van een waardestijging van je woning.
  • Je maandelijkse uitkering blijft gelijk. Door inflatie neemt de koopkracht van dat bedrag af.

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Start 3 maanden gratis en krijg toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Start nu 3 maanden gratis

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Artikelen binnen 55-plusser