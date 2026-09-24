Review Welvarend Wonen: ontvang de overwaarde zonder te verhuizen
Met Welvarend Wonen kun je de overwaarde van je huis opnemen zonder te verhuizen. Je verkoopt je huis maar je mag er levenslang blijven wonen. De overwaarde krijg je maandelijks uitgekeerd. Is Welvarend Wonen een goede keuze? Lees over de voordelen, risico's en gevolgen voor box 3. Bekijk ook de andere mogelijkheden.
Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:2 oktober 2026
Wat zijn de nadelen van Welvarend Wonen?
- Je krijgt 80% van je woningwaarde als je de einddatum haalt. Overlijd je al na enkele jaren, dan ontvang je maar een klein deel. Doorbetaling aan erfgenamen is mogelijk, maar dat verlaagt je maandelijkse uitkering.
- Je profiteert niet meer van een waardestijging van je woning.
- Je maandelijkse uitkering blijft gelijk. Door inflatie neemt de koopkracht van dat bedrag af.