Met Welvarend Wonen kun je de overwaarde van je huis opnemen zonder te verhuizen. Je verkoopt je huis maar je mag er levenslang blijven wonen. De overwaarde krijg je maandelijks uitgekeerd. Is Welvarend Wonen een goede keuze? Lees over de voordelen, risico's en gevolgen voor box 3. Bekijk ook de andere mogelijkheden.