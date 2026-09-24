Wil je de overwaarde van je huis opnemen zonder te verhuizen? Dan kun je je huis verkopen aan Behouden Huis. Je mag daarna levenslang in je huis blijven wonen. Je krijgt de overwaarde maandelijks uitgekeerd, uiterlijk tot je 100e verjaardag. Lees over de voordelen, risico's en gevolgen voor box 3. Bekijk ook de andere mogelijkheden.