Review Behouden Huis: ontvang overwaarde huis en blijf er wonen
Wil je de overwaarde van je huis opnemen zonder te verhuizen? Dan kun je je huis verkopen aan Behouden Huis. Je mag daarna levenslang in je huis blijven wonen. Je krijgt de overwaarde maandelijks uitgekeerd, uiterlijk tot je 100e verjaardag. Lees over de voordelen, risico's en gevolgen voor box 3. Bekijk ook de andere mogelijkheden.
Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:2 oktober 2026
Wat betekent Behouden Huis voor je box 3-belasting?
Na de verkoop valt een bestaande eigenwoningschuld niet meer in box 1. Je hypotheek verhuist naar box 3. Je mag deze schuld verrekenen met je vermogen. De hypotheekrente is niet meer aftrekbaar. Je hoeft ook geen eigenwoningforfait meer bij je inkomen op te tellen.