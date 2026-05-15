Op zoek naar een stille blender? Wij testen verschillende blenders uitgebreid en helpen je de beste voor jou te kiezen.

De beste stille blender getest

Een blender maakt vaak behoorlijk wat lawaai. Toch zijn er verschillen tussen modellen. In de vergelijker kun je filteren op geluid. Zo vergelijk je makkelijk blenders die het minst storende geluid maken.

In het lab beoordeelt een groep van 3 experts het geluid van een blender. Ze kijken of het geluid zacht en prettig is. Maakt een blender hard of opdringerig geluid? Dan krijgt hij een lagere score. Er zijn een paar blenders die goed scoren op geluid.

Naast het geluid testen we onder andere hoe goed blenders smoothies maken, groenten pureren en ijsblokjes fijnmaken. We beoordelen ook hoe makkelijk je de blender gebruikt en schoonmaakt en hoe stevig hij is.

Het geluid telt voor 10% mee in het testoordeel. Smoothies maken en gebruiksgemak wegen zwaarder. Een stille blender is dus niet automatisch de beste blender.

Stille blender kopen

Wil je een blender die weinig geluid maakt? Kijk dan verder dan het vermogen of de informatie op de verpakking. Een krachtige motor betekent niet dat een blender beter mixt. Ook zegt het vermogen weinig over hoeveel lawaai het apparaat maakt.

Bedenk waarvoor je de blender gebruikt. Maak je vooral smoothies met zacht fruit? Of wil je ook bevroren fruit en ijsblokjes fijnmaken? Niet elke blender is geschikt voor dezelfde ingrediënten.

Let bij het kopen van een stille blender ook op de inhoud en het materiaal van de kan. Een grote blenderkan is handig voor meerdere porties. Een kleine smoothieblender neemt minder ruimte in. Bij sommige modellen gebruik je de mengbeker ook als drinkbeker.

Controleer daarnaast hoe makkelijk je de blender schoonmaakt. Onderdelen die je eenvoudig loshaalt, maken het schoonmaken makkelijker.

Stille blenders vergelijken

Met onze onafhankelijke testresultaten zie je welke blenders goed mixen én weinig geluid maken. Zo kies je een stille blender die past bij jouw gebruik. Vergelijk bijvoorbeeld een stille smoothieblender met een grotere kan of een blender met een kan die in de vaatwasser mag. Kijk niet alleen naar de geluidsscore, maar ook naar andere prestaties die voor jou belangrijk zijn, zoals: