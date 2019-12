Eerste indruk|De Galaxy S5 mini is de kleine variant van Samsung's topmodel, de Galaxy S5. Het toestel is qua ontwerp zo goed als identiek en heeft ook een vingerscanner en een hartslagmeter. Daarnaast is het toestel stof- en waterdicht. Op sommige interne onderdelen is wel bespaard. Het toestel heeft een minder krachtige processor, minder werkgeheugen en de camera heeft geen 16 maar 8 megapixels.

Samsung Galaxy S5 mini: review

Pluspunten Minpunten - Vingerafdrukscanner - Processor speelt bepaalde games minder vloeiend af - Compact formaat - Downloaden gaat iets minder snel dan op de grotere S5 - Water- en stofdicht - Stappenteller is soms onnauwkeurig - Zeer mooi scherm met prima scherpte - Geen micro-usb 3.0 poort - Goede camera



Conclusie

Vind je de Samsung Galaxy S5 te groot, dan is de S5 mini een interessante optie. Het toestel is met een 4,5 inch scherm niet echt klein te noemen maar wel handzamer dan de S5. Daarnaast biedt het toestel al Samsung's hoogstandjes die je ook in de grotere S5 terugvindt, zoals de vingerafdrukscanner, de waterdichtheid en de hartslagmeter. De laatste is echter meer een gimmick dan een functionele toevoeging. Van binnen heeft Samsung bespaard op de werkkracht en de camera. Ondanks dat de cameraresolutie is teruggeschroefd naar 8 megapixels, presteert deze goed. Hoewel de processor de meeste taken het hoofd kan bieden, zien we wel dat hij minder snel is dan die van de S5. Bepaalde grafische games speelt hij minder vloeiend af. Wil je een niet al te grote telefoon maar wel eentje die waterdicht is en een vingerafdrukscanner heeft, dan kun je niet om de S5 mini heen.

Ontwerp

De Galaxy S5 mini is van buiten een letterlijke kopie van de Galaxy S5. De achterkant is gemaakt van hetzelfde zachte lederachtige materiaal, en de zijkant heeft dezelfde lelijke richels. Het toestel is uiteraard minder breed en lang dan de S5, maar met 9,1 mm wel een millimeter dikker. De Galaxy S5 mini ligt ondanks de dikte lekker in de hand, is licht (120 gram) en is door het formaat net wat handzamer dan de grotere Galaxy S5.

Een ander verschil is dat de S5 mini geen micro-usb 3.0 poort heeft gekregen maar een micro-usb 2.0 poort. Het klepje dat deze poort bedekt bij de S5, is ook geschrapt. Maar wees gerust, dankzij een speciale laag (coating) is de S5 mini nog steeds water- en stofdicht.

Scherm

De Galaxy S5 mini heeft een 720p-scherm met een resolutie van 1280 bij 720 pixels. In het 4,5 inch grote scherm levert dat een scherpe 326 pixels per inch op. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 256 pixels per inch in de S4 mini. Hoewel het scherm op papier dezelfde pixeldichtheid heeft als de iPhone 5s, is het toch iets minder scherp. Door de andere ordening van de pixels is bij de S5 mini namelijk een licht raster van puntjes te zien. Al zal dit de meeste gebruikers waarschijnlijk nauwelijks opvallen. Op het scherm is verder niks aan te merken. De amoled-technologie zorgt voor een fraaie kleurweergave, een zeer hoog contrast en laag energieverbruik. Het scherm heeft ook nog eens een goede maximale helderheid.

Processor

Om de prijs te drukken is er bespaard op de processor. De S5 mini moet het doen met een 1,4 GHz quadcore processor, terwijl de normale S5 een 2,5 GHz quadcore processor heeft. Een redelijk verschil zo op het eerste gezicht maar in de praktijk is het verschil minder groot. De Galaxy S5 mini is net iets langzamer dan de S5; apps starten één of twee seconden langzamer op, wisselen van openstaande schermen gaat iets trager en bepaalde games spelen minder vloeiend af. Multitasken gaat ook beter op de grotere S5.

De S5 mini is nog steeds een snelle en capabele telefoon. Zeker als je hem vergelijkt met het vorige model, de S4 mini. Die had een 1,7 GHz dualcore processor. De S5 mini is met zijn 1,4 GHz quadcore processor weer een stuk sneller.

De S5 mini is niet uitgerust met de laatste wifi standaard, 802.11ac. De Galaxy S5 is dat wel en die haalt downloads duidelijk sneller binnen. De S5 mini ondersteunt wel het 4G-netwerk.

Camera

Samsung heeft de 16 megapixel camera van de S5 ingeruild voor een 8 megapixel camera in de S5 mini. Dat is dezelfde camera die Samsung ook in de Galaxy S3 en de Galaxy S4 mini stopte. Ben je een echte fotoliefhebber en neem je alleen genoegen met hoog kwalitatieve foto's, dan moet je bij de S5 zijn. De camera in de S5 mini maakt prima foto's voor alledaags gebruik maar is niet zo scherp als die van zijn grotere broer. De camera is ook net iets minder van kwaliteit dan die van de iPhone 5s. Voor wie af en toe een foto wilt delen via social media is deze camera goed geschikt. Zie de voorbeeldfoto's hieronder.



Duidelijk een S5

Samsung heeft van de Galaxy S5 mini dus een echte miniversie van de S5 gemaakt met alles erop en eraan. Dat betekent dat je de beschikking hebt over een vingerafdrukscanner, een hartslagmeter en een infraroodpoort om de S5 mini als afstandsbediening te gebruiken. En niet te vergeten: het toestel is stof- en waterdicht. De hartslagmeter is wel een beetje een gimmick. Je hartslag meten is eigenlijk alleen zinvol als je dat continu doet over een langere periode. En daar is deze meter niet geschikt voor. Samsung's eigen wearables kun je daar beter voor gebruiken.

Concurrentie

De meest voor de hand liggende concurrent is de HTC One mini 2. Dat toestel heeft een even groot en even scherp scherm maar de behuizing is wel groter. Beide toestellen hebben hun sterke punten. Zo is de One mini 2 gedeeltelijk van aluminium gemaakt waardoor het toestel stevig aanvoelt. Maar de batterij verwisselen is hierdoor niet mogelijk. Bij de S5 mini kan dat wel. Ben je op zoek naar een mooi scherm met fraaie kleuren en hoge contrasten, dan moet je ook bij de S5 mini zijn. Wil je de meeste opslagruimte, dan komt de One mini 2 beter uit de bus. Beide toestellen hebben 16 GB aan opslagruimte maar alleen de One mini 2 is uit te breiden met maximaal 128 GB. De S5 mini kan alleen uitgebreid worden met een kaartje van 64 GB. Qua power heeft de S5 mini een streepje voor met een nieuwere processor en iets meer werkgeheugen.

Een ander alternatief is Sony's Xperia Z1 Compact. Dat toestel heeft een iets kleiner scherm (4,3 inch) maar is op papier krachtiger dan de twee hierboven. Opmerkelijk genoeg presteert de 20,7 megapixel camera van de Z1 Compact niet zo goed als de camera van de grotere Xperia Z1, die volgens Sony dezelfde camera heeft. De camera van de HTC One mini 2 presteert niet veel beter. De Z1 Compact heeft wel de langste batterijduur.

Wat de S5 mini duidelijk een voorsprong geeft op de concurrenten is de aanwezigheid van de vingerafdrukscanner, de hartslagmeter en de infraroodpoort voor de afstandsbedieningsfunctie. Zowel de One mini 2 als de Z1 Compact hebben deze opties niet. Daarnaast is de S5 mini ook nog eens stof- en waterdicht. De Z1 Compact is dat ook maar de One mini 2 niet.

Wat is de Samsung Galaxy S5 mini?

De Samsung Galaxy S5 mini is een kleinere variant van Samsung's topmodel, de Galaxy S5. Dat toestel heeft een 5,1 inch scherm terwijl de S5 mini een 4,5 inch scherm heeft. De S5 mini is dus kleiner maar in vele opzichten gelijk. Het ontwerp is hetzelfde en het toestel heeft ook de vingerafdrukscanner en de hartslagmeter gekregen. Daarnaast is het toestel ook stof- en waterdicht. Het toestel draait op Google's laatste versie van Android, KitKat 4.4. Hier overheen ligt Samsung's eigen softwarelaag, TouchWiz.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 Kitkat

Android 4.4 Kitkat Beeldscherm: 4,5 inch (11,4 cm)

4,5 inch (11,4 cm) Resolutie: 1280 x 720 pixels

1280 x 720 pixels Pixeldichtheid: 326 ppi (zeer scherp)

326 ppi (zeer scherp) Gewicht: 120 gram (licht)

120 gram (licht) Afmetingen: 131,1 x 64,8 x 9,1 mm

131,1 x 64,8 x 9,1 mm Processor: 1,4 GHz (quad-core)

1,4 GHz (quad-core) Werkgeheugen: 1,5 GB

1,5 GB Opslagcapaciteit: 16 GB + microSD tot 64 GB

16 GB + microSD tot 64 GB Verbinding: wifi/3G/4G/nfc

wifi/3G/4G/nfc Camera achterkant: 8 megapixel (autofocus + led-flits)

8 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant: 2,1 megapixel

2,1 megapixel Prijs: €420

€420 Verkrijgbaar vanaf: juli 2014

