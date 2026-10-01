Een goedkope smartwatch hoeft niet slecht te zijn. Maar welke presteren goed? Wij testen smartwatches en helpen je er een te kiezen waar je niet te veel voor betaalt.

Goedkope smartwatches getest

Wat is de beste goedkope smartwatch? Een hoge of lage prijs zegt weinig over de kwaliteit. Daarom testen we smartwatches van verschillende merken en prijsklassen.

In ons testlab beoordelen we onder andere:

Conditie bijhouden

Hoe nauwkeurig meet het horloge je stappen, hartslag en sportactiviteiten?

Hoe nauwkeurig meet het horloge je stappen, hartslag en sportactiviteiten? Batterij

Hoe lang gaat de smartwatch mee op een volle accu?

Hoe lang gaat de smartwatch mee op een volle accu? Gebruiksgemak

Hoe prettig werken het scherm, de knoppen en de menu's?

Hoe prettig werken het scherm, de knoppen en de menu's? Smartfuncties

Welke mogelijkheden biedt het horloge voor meldingen en andere functies?

Welke mogelijkheden biedt het horloge voor meldingen en andere functies? Stevigheid

Hoe snel beschadigt het horloge?

We beoordelen ook de bijbehorende smartphone-app, mogelijkheden, beveiliging en privacy. Ook een goedkope smartwatch moet dit ten minste redelijk kunnen.

Met onze testresultaten zie je welke budgetsmartwatches goed presteren en welke tekortschieten.

Wat mag een goede smartwatch kosten?

Een smartwatch onder €100 kan een prima keuze zijn. Bijvoorbeeld als je vooral stappen wilt tellen of meldingen wilt ontvangen. Ook voor een tiener of als cadeau kan een goedkoop model geschikt zijn.

Wil je meer functies? Dan is een duurder model soms de betere keuze. Tussen de €100 en €200 heb je al aardig wat keuze. Bedenk vooraf goed waarvoor je het horloge wilt gebruiken.

Waarop bespaar je bij een budgetmodel?

Een budgetsmartwatch kan minder mogelijkheden hebben dan een duurder model. Denk aan bellen, contactloos betalen of muziek opslaan.

Maar meer functies betekent niet automatisch betere prestaties. Onze test laat zien hoe goed de verschillende onderdelen werken.

Goedkoop maar betrouwbaar: let op onbekende merken

Online vind je smartwatches van onbekende en minder gangbare merken voor lage prijzen. Soms beloven ze veel functies voor weinig geld.

Let op de kwaliteit van de bijbehorende app, privacy en software-updates. Bij onbekende merken is niet altijd duidelijk hoe lang je ondersteuning krijgt.

Controleer ook of het horloge werkt met jouw smartphone. Een lage prijs is geen voordeel als belangrijke functies ontbreken. Maar het is ook niet nodig te betalen voor functies die je niet hoeft.

De beste goedkope smartwatch volgens onze test

De beste budgetsmartwatch is niet automatisch het goedkoopste model. Bij de Beste Koop kijken we naar de prijs-kwaliteitverhouding. Filter op de prijs en je ziet de beste smartwatches binnen jouw budget.

Je kunt ook kijken naar de iets duurdere smartwatches en wachten op een aanbieding. Smartwatches die iets ouder zijn, worden soms met korting verkocht. Ook kan er een aanbieding zijn op smartwatches in een bepaalde kleur.

Goedkope smartwatches vergelijken

In onze smartwatchvergelijker stel je zelf een maximale prijs in. Bijvoorbeeld €100 of €150. Zo vergelijk je modellen binnen je budget.

Je kunt onder meer filteren op merk, geschiktheid voor je smartphone, grootte en functies. Denk aan gps, bellen, muziek en contactloos betalen.

Vergelijk ook de testresultaten voor batterijduur, gebruiksgemak en conditie bijhouden. Zo ontdek je welke goedkope smartwatch het beste bij jouw wensen past.